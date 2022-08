Montecreesto online con il video di “Citazioni pop”

Montecreesto su YouTube con il video di “Citazioni pop” ispirato alla Pop Art: il brano è anche sulle piattaforme digitali

E’ su YouTube il video di “Citazioni pop” (https://youtu.be/gPUxIlSmGMo), il nuovo singolo di Montecreesto, pubblicato in digitale per Magma Music il 7 luglio scorso.

Il cantautore e polistrumentista napoletano classe 1994 in “Citazioni pop” racconta con molta ironia un amore immaginario che prende vita nella testa di un ragazzo afflitto dalla routine quotidiana e, nello stesso tempo, prende in seria considerazione la condizione sociale dei protagonisti della canzone.

Il video, con le illustrazioni di Simon TheGraphic e il motion graphic design di Frank Paciello, è ispirato alle opere dei rappresentanti più noti della pop art e così lo racconta l’artista: “Si tratta di un lyric video e di fatto è un affresco pop art della mia colorata malinconia. È questo che credo dovremmo fare: colorare le nostre emozioni, per poterle vivere fino in fondo. Mesi fa sono stato ad una mostra di Warhol (tra i miei artisti preferiti) e mi ha folgorato la sua capacità di ricavare concetti così profondi da oggetti quotidiani così semplici ed è un po’ quello che ho provato a fare con il brano, ovvero filtrare uno stato d’animo complesso, attraverso l’ironia e la semplicità lessicale, così che potessero riconoscersi tutti: pop art for pop people!”.

Arcangelo Curci, vero nome di Montecreesto, si avvicina concretamente alla musica nel 2008, suonando prima la batteria, poi il pianoforte e iniziando presto a comporre i primi testi. Nel 2015, senza troppa convinzione, si iscrive alla facoltà di biologia ma quasi contemporaneamente parte per un tour, che durerà circa due anni e lo porterà in tutta Italia, insieme al rapper Francesco Paura. Dal 2018, pur non abbandonando la musica, si dedica agli studi con più intensità fino a ottenere la laurea nel 2019 per poi iniziare a lavorare come informatore scientifico. Questa professione gli dà una sicurezza economica ma la passione per la musica resta forte e, appena può, di notte e nei weekend, si dedica alla composizione di canzoni: così nasce il progetto Montecreesto. Tramite la musica, che oggi è la sua sola occupazione, Montecreesto sfida la stessa precarietà che lo ha privato di affetti e relazioni sentimentali. “Bene così” è il primo racconto di questa realtà vissuta in prima persona e “Citazioni pop”, a stretto giro, rilancia la questione con un nuovo punto di vista.