In radio il nuovo singolo di Bruno Maccarri

Disponibile in radio il nuovo singolo estivo di Bruno Maccarri “Mare Mare Mare” (Rossodisera Edizioni Musicali – Believe distribuzione)

Arriva in radio il nuovo singolo estivo di Bruno Maccarri “Mare Mare Mare” (Rossodisera Edizioni Musicali – Believe distribuzione), già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

“MARE MARE MARE parla di momenti gioiosi, delle giornate solari d’estate su tutte le spiagge italiane, della voglia di vivere giorni in compagnia del caldo sole, di correre sulla sabbia rovente per tuffarsi tra le onde spumeggianti, e la sera intorno ad un falò con gli amici a ridere, ballare e cantare con gli amori appena nati, ricordando quelli ormai finiti.

Qui il video: https://youtu.be/bf5DSyq9PDc

Buono Maccarri è un cantautore romano, di origine etrusca, misterioso come i suoi antenati, altruista dal gran cuore, aperto al dialogo con qualsiasi persona che vuole comunicare con lui. Spazia nel creare diverse forme melodiche dal pop italiano, pop rock latino, tormentoni estivi e musica d’ascolto medievale, tanto da avergli attribuito l’appellativo di “POLIEDRICO”. La musica e l’atmosfera che si crea ascoltando le sue canzoni è solare e brillante in molti brani, in altri riflessiva e profonda, con i suoi testi che non escono mai dalle righe rispettando la dialettica d’espressione mai volgare. Bruno ha una carriera all’estero con molti successi, e diverse collaborazioni con artisti nell’est Europa, avendo scritto più canzoni in bi lingua unghere con Janko Horvat e rumeno con Tani Petry. Si è esibito in Ungheria in tantissimi concerti di cui alcuni anche in beneficenza, ed ospite d’onore italiano a Debrecen per la finale di MISS UNGHERIA 2018, in Russia con la famosa Artista Aziza, Slovacchia, Ukraina dove ha fatto tantissimi concerti e conosce quel popolo come le sue tasche dedicandogli una bellissima canzone “UNITI NELL’EST”, Romania, Cuba. Ha partecipato ad X FACTOR Romania e X FACTOR Ukraina dove è arrivato in semifinale. Sempre in Ukraina premiato con il disco d’oro per il brano “Mi vida tu amor”, mentre nel 2016 è stato primo in classifica per due settimane in Romania con la canzone BANI MEI. Bruno Maccarri e un artista che ha tanto da raccontare, e ancora tanto da trasmettere agli amanti della sua musica.

Bruno Maccarri è su Facebook | Instragram | TikTok | YouTube