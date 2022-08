Flaminia con Yosh Wale nel nuovo brano “capo/volto”

“capo/volto” è il nuovo singolo di Flaminia insieme a Yosh Wale. Il brano segna la collaborazione con la band campana

capo/volto è il nuovo singolo di Flaminia insieme a Yosh Wale. Il brano segna la collaborazione con la band campana, seguendo la pubblicazione dell’ EP Komorebi della songwriter torinese.

capo/volto parla di uno di quei momenti della vita che prima o poi arrivano un po’ per tutti. Quei momenti in cui dopo aver corso, senza freni, senza farsi troppe domande, ci si chiede come si è arrivati proprio lì, in quell’esatto punto. “Siamo quelli che siamo perché l’abbiamo voluto? Perché ci è capitato? Fino a quando siamo in tempo per cambiare rotta?”

BIO

Flaminia nasce in una famiglia di musicisti. Dopo i sedici si concentra sulla composizione di brani di ispirazione Trip Hop, Jazz e Soul, esibendosi dal vivo in diversi locali e club in tutta Italia, tra i quali il Teatro Salieri di Verona, il Jazz Club di Torino e il Club Kristalia di Pordenone. Nel 2018, tra Nashville e New York, inizia a scrivere e produrre i suoi primi brani in inglese, che si concretizzano in Lotus, il suo primo progetto uscito a novembre del 2020. Con i primi due singoli viene selezionata artista Just Discovered da MTV new Generation e inserita nella playlist del programma di Alessio Bertallot “Casa Bertallot”. A novembre 2021 esce Amore o veleno, il primo di una serie di singoli in italiano che portano alla pubblicazione del nuovo EP Komorebi ad aprile 2022. I brani ricevono una buona attenzione da parte del pubblico e addetti ai lavori e vengono inseriti in diverse playlist Spotify e non solo, tra Fresh Finds Italia a Alessio Bertallot Selecta, passando per Anima R&B e New Music Friday.