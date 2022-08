Venice Tap Water è l’App che riduce il consumo delle bottiglie di plastica per l’acqua xon informazioni sulle fontane e riducendo il forte impatto ambientale

Una App (https://www.venicetapwater.com/) per dare informazioni sulle fontane della città e ridurre così il forte impatto ambientale delle bottiglie di plastica a Venezia. L’applicazione prende il nome di Venice Tap Water ed è nata nell’estate del 2019.

L’ideatore si chiama Marco Capovilla che spiega l’obiettivo dell’iniziativa: “Con Venice Tap Water vogliamo ridurre l’impatto dell’acqua in bottiglia, sia essa in plastica o in vetro o altro materiale in quanto non esiste acqua confezionata sostenibile. Questo progetto è nato perché i visitatori di Venezia, 30 milioni all’anno circa, non sono minimamente informati sulla potabilità dell’acqua di rubinetto e delle fontane. Stesso discorso per molti cittadini scettici sulla bontà e sicurezza della stessa perché non si promuove l’acqua pubblica”.

Il problema è rilevante: “Ogni giorno decine di metri cubi di acqua confezionata entrano in città e vengono consumati e tutto ciò si potrebbe evitare – aggiunge Marco Capovilla -. L’acqua confezionata ha un costo ambientale importante in termini di produzione dell’acqua in bottiglia che ha necessità di molta energia e della plastica. Inoltre l’impatto del trasporto che genera emissioni nocive e il pericoloso moto ondoso. Ci sono anche i costi del riciclo anche qui energetici”.

L’approccio alla sostenibilità è rivolto alla riduzione del rifiuto alla fonte invece di riciclarlo. “C’è consapevolezza che l’acqua in vetro a rendere è molto meno impattante ma esiste ed è rilevante, a Venezia soprattutto. – sottolinea Marco Capovilla -. Pensiamo a tutto il traffico e relative emissioni inquinanti per gestire tutti questi rifiuti”.

I punti di forza del progetto sono: “La semplicità: sono state messe assieme informazioni e dati ufficiali già esistenti. La rapidità grazie a un link e un volantino (scaricabile dal sito) che chiunque può usare e diffondere. La replicabilità perché le altre città possono fare lo stesso. Roma, Firenze, Napoli, Milano per governare l’impatto del turismo. Ottimi i risultati perché molte strutture ricettive, dagli hotel, ai B&B, hanno aderito al progetto e confermano un calo rilevante del consumo di bottiglie di plastica rispetto a prima dell’introduzione del volantino che viene affisso nella struttura e che rimanda alla App”.

Qui il link https://www.venicetapwater.com/