Previsioni meteo 30 agosto 2022: tempo più instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 agosto 2022: piogge sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, clima più asciutto al meridione

Ultimi giorni del mese di Agosto con condizioni meteo variabili sull’Italia. Senza la protezione dell’anticiclone, come già accaduto nel corso del weekend, correnti più fresche e instabili determinano la formazione di temporali pomeridiani su gran parte del Nord Italia e delle zone interne del Centro. Anche la giornata di oggi non farà eccezione: la mattinata trascorrerà con tempo prevalentemente asciutto, mentre tra pomeriggio e sera non mancheranno piogge e locali rovesci al Centro-Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo una breve pausa asciutta per domani, mercoledì tornerà ad aumentare l’instabilità dapprima al Nord, poi anche al Centro, con rischio di forti temporali proprio in concomitanza con l’avvio dell’Autunno meteorologico. La causa sarà il passaggio di un impulso instabile. Al Sud invece avremo clima asciutto e caldo in aumento.

Intanto per oggi, martedì 30 agosto 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Romagna e pianure Venete. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennino, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sulle Alpi con sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio isolate piogge tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Campania e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari, più asciutto altrove specie sulle Isole Maggiori. In serata fenomeni in rapido esaurimento ovunque con cieli poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stazionarie e massime in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.