“Per sempre la mia ragazza” su Rai 1: la trama del film

In prima serata su Rai 1 “Per sempre la mia ragazza (Forever My Girl)”: la trama del film drammatico romantico del 2018 scritto e diretto da Bethany Ashton Wolf

E’ la commedia romantica “Per sempre la mia ragazza” la proposta della prima serata di Rai1 per martedì 30 agosto 2022. Il film è tratto dal romanzo di Heidi McLaughlin.

La trama

A Saint Augustine, Louisiana, Josie viene lasciata all’altare dal fidanzato Liam. Otto anni dopo, Liam è un cantante country di successo. Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam, dopo una storia di una notte, si sveglia per scoprire che la ragazza con cui ha dormito, eccitata, stava saltando ignara di essere sul suo cellulare. In preda al panico, Liam porta il telefono in un negozio di telefonia, dove l’esercente lo aggiusta. Successivamente, il suo manager domanda perché ha ancora il telefono, Liam rivela che contiene un messaggio molto importante. Mentre guarda la TV, Liam scopre che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico fin dall’infanzia, è rimasto ucciso in un incidente d’auto. Liam ritorna a St. Augustine e assiste ai funerali di Mason. Anche se Liam cerca di essere discreto, Josie lo riconosce. Dopo la sepoltura di Mason, Josie si avvicina a Liam e gli dà un pugno nello stomaco.

Liam torna a casa di suo padre, il pastore Brian, anche se quest’ultimo è amareggiato dal fatto che Liam non abbia mai cercato di riprendere i contatti dopo essere diventato famoso. Mentre si riabitua nuovamente alla città, Liam incontra Josie nel negozio di fiori che possiede. Liam scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre biologico. Josie confessa che ha scoperto di essere incinta due settimane dopo che lui l’aveva lasciata all’altare. Anche se Josie ha provato a contattarlo, Liam non ha mai risposto alla chiamata, e Josie ha deciso che se a Liam non fosse importato abbastanza da richiamarla per scoprire cosa ci fosse di così importante, allora non lo avrebbe più contattato perché lei e Billy meritano di meglio. Alla fine, Liam convince Josie a lasciargli trascorrere del tempo con Billy, ma alle condizioni di Josie. Billy si rende presto conto che Liam è suo padre con grande sorpresa di Josie, e sostiene l’idea di Liam.

Liam e Billy legano, con Billy che dimostra di aver ereditato l’abilità musicale di suo padre. Josie accetta persino di lasciare che Billy rimanga con Liam per la notte. Mentre Liam le sta sistemando le coperte, Billy gli chiede perché abbia lasciato Josie, e Liam ammette che era giovane e confuso, anche se si pente della sua decisione. Dopo che Billy si addormenta, Josie chiede a Liam un appuntamento. Liam porta Josie a New Orleans per il loro appuntamento e quando vengono fermati da un nugolo di giornalisti e paparazzi, Liam annuncia pubblicamente il suo amore per Josie, chiamandola “L’unica”.

Dopo essere tornati a Saint Augustine, Liam e Billy continuano a legare. Billy quasi soffoca con il suo pranzo, Liam però è come “congelato” dopo aver avuto un flashback sulla morte di sua madre. Jake, il fratello di Josie, salva Billy. Sconvolto dalla propria incapacità di agire, Liam si ubriaca in un bar. Jake visita Liam e gli dice che Josie e Billy starebbero meglio senza di lui. Così Liam se ne va la mattina dopo senza nemmeno aver salutato Josie e Billy, ma lasciando al padre un biglietto in cui ha scritto che Billy e Josie staranno meglio senza di lui.

Liam torna al suo tour e si esibisce splendidamente a Londra. Però il suo manager Sam gli suggerisce di tornare dalla sua famiglia. All’aeroporto, Liam risponde al messaggio nella segreteria telefonica che Josie ha lasciato per lui 8 anni prima, spiegando che l’aver perso sua madre gli aveva fatto temere di perdere anche lei, inducendolo a fuggire. A questo punto Liam ritorna a Saint Augustine e si riunisce con Josie. Liam e Josie si sposano e Liam suona una canzone sul palco con Billy, prima al talent show scolastico della bambina, e poi durante il suo tour musicale a Berlino. (FONTE: WIKIPEDIA).