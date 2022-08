Mostra del Cinema di Venezia: problemi per i biglietti su Vivaticket

Mostra del Cinema di Venezia 79, problemi sulla piattaforma Vivaticket: ore di attesa per un biglietto, esplode la rabbia sui social

Torna la Mostra del Cinema di Venezia, che dopo due anni riparte con un’edizione senza restrizioni. Via il muro davanti al tappeto rosso e le mascherine obbligatorie in sala, mentre cresce l’attesa per le tante star in arrivo al Lido. A far discutere in queste ore non sono però i film e il gossip, ma il sistema di prenotazione e acquisto dei biglietti tramite la piattaforma Vivaticket, che sta riscontrando molti problemi.

Questa mattina, racconta la Dire (www.dire.it), Twitter è stato letteralmente invaso di cinguettii dei tantissimi in attesa per ore di comprare il proprio biglietto, tanto che #Venezia79 è diventato trending topic proprio per questo motivo. A rendere più grave la questione è il fatto che anche la stampa italiana e internazionale sta riscontrando lo stesso problema, dovendo prenotare, sempre attraverso la stessa piattaforma, il proprio ingresso in sala.