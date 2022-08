Caro bollette: sullo scontrino di una pizzeria addebitati luce e gas

Caro bollette, sullo scontrino di una pizzeria di Napoli anche le voci per “gas, energia e fitto”. Una provocazione lanciata dal ristoratore di uno storico locale del Vomero

“Sarebbe giusto inserire in conto le voci che ci hanno portato ad aumentare i prezzi?”. È quanto si chiede (e chiede) sui social il titolare della pizzeria Gorizia di Napoli Salvatore Grasso. Una provocazione che viene lanciata dal ristoratore dello storico locale del Vomero dopo che con il caro bollette si è visto triplicare tutti i costi della sua attività. In particolare in uno scatto, in cui compare lo scontrino “maggiorato” dalle voci “contributo gas”, “energia” e “fitto”, Grassi mostra anche il totale che è obbligato a pagare entro la fine di agosto per la fornitura di energia, oltre ottomila euro a fronte dei quasi tremila dell’anno precedente.

Il problema dell’aumento delle bollette era stato denunciato anche dall’azienda campana ‘La Fiammante Pomodoro‘, che si era vista recapitare nel mese di luglio una bolletta salatissima per la fornitura del gas, passata dai 120.432,59 euro del 2021 ai 978.618,51 euro del 2022.

Una iniziativa analoga a quella di Grasso era stata lanciata giorni fa anche dai commercianti di Rimini che hanno deciso di mettere “le bollette in vetrina” per spiegare ai consumatori il perché dei rincari dei beni in vendita.