Parkinson: fosfolevodopa/foscarbidopa efficace per problemi motori

Parkinson: l’infusione sottocutanea continua di fosfolevodopa/foscarbidopa è apparsa sicura e ha migliorato le complicanze motorie

L’infusione sottocutanea continua di fosfolevodopa/foscarbidopa è apparsa sicura e ha migliorato le complicanze motorie nei pazienti con malattia di Parkinson (PD) avanzata, in base a dati presentati a Vienna, durante il Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN) 2022.

In caso di mancato controllo con farmaci orali

«ABBV-951 (foslevodopa/foscarbidopa) è una soluzione di profarmaci di levodopa e carbidopa per infusione sottocutanea continua in fase di studio per il trattamento della malattia di Parkinson avanzata in pazienti i cui sintomi motori non sono controllati da farmaci orali» ha detto Jason Aldred, di Selkirk Neurology & Inland Northwest Research a Spokane, Washington, e ricercatore principale dello studio.

Aldred e colleghi hanno cercato di determinare se ABBV-951, somministrato come infusione sottocutanea di 24 ore per controllare le fluttuazioni motorie nei pazienti con PD avanzata, fosse sicuro ed efficace fino a 1 anno in un ambiente ambulatoriale.

Lo studio di fase 3 in aperto, a braccio singolo, ha incluso 244 pazienti con PD responsiva alla levodopa (59,8% uomini; 84,8% caucasici; età media, 64 anni) con un minimo di 2,5 ore di tempo “off” al giorno.

Le valutazioni dell’efficacia includevano il cambiamento rispetto al basale in ore di tempo sia “on” che “off”, insieme alla presenza di acinesia mattutina al risveglio (riportata attraverso voci del diario), attività della vita quotidiana (MDS-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Part II), sonno (Parkinson’s Disease Sleep Scale-2) e qualità della vita (Parkinson’s Disease Questionnaire-39, EQ-5D-5L).

Miglioramenti già in una settimana e persistenti per un anno

I ricercatori hanno osservato miglioramenti nelle complicanze motorie già alla settimana 1, che persistevano fino alla settimana 52. Inoltre, alla settimana 52, l’aumento medio del tempo “on” senza discinesia fastidiosa era di 3,58 ore e la diminuzione del tempo “off” era di 3,39 ore, suggerendo che ABBV-951 è «potenzialmente efficace ed è un’opzione terapeutica per la PD avanzata che non richiede un intervento chirurgico» secondo Aldred.

I dati hanno inoltre rivelato che la percentuale di pazienti con acinesia mattutina è diminuita dal 77,7% al 19,4%. Gli eventi avversi più frequenti includevano eventi cutanei nel sito di infusione, la maggior parte dei quali erano non gravi, di gravità da lieve a moderata e risolti.

«I pazienti con malattia di Parkinson avanzata hanno bisogno di più opzioni terapeutiche per controllare i loro sintomi e la discinesia fastidiosa per questa malattia debilitante» ha detto Aldred. «I dati presentati sono promettenti».

