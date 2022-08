I.CON entra a far parte di Sferanet Group

I.CON srl, azienda storica dell’ICT con progetti e fornitura di tecnologie hardware e software innovative in Italia ed Europa, entra nel Gruppo Sferanet

I.CON srl, azienda storica dell’ICT con progetti e fornitura di tecnologie hardware e software innovative in Italia ed Europa, e il Gruppo Sferanet, specializzato in soluzioni end-to-end per la Digital Revolution, con sedi a Roma, Cagliari e Dubai, annunciano di aver sottoscritto un accordo di aggregazione con l’obiettivo di costituire un polo di eccellenza sul mercato di riferimento – nazionale ed internazionale -, mettendo a fattor comune ambiti complementari di competenze, risorse, esperienze, mercati e coperture geografiche.

All’interno del gruppo Sferanet, che già oggi vanta una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni di Cyber Security, Big Data, AI, IoT/GIS, l’apporto di I.CON consentirà di sviluppare progetti e soluzioni di system integration anche in ambiti quali la digitalizzazione/dematerializzazione dei contenuti e dei processi, oltre che a soluzioni per l’e-payment testing e certification.

L’importanza dell’operazione è stata sottolineata da Cristiano Rufini, Presidente del gruppo Sferanet, che dichiara che l’aggregazione di I.CON rappresenta uno dei passi focali della strategia di crescita del gruppo che ha l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e soprattutto sicure ad un mercato che sempre più spesso le richiede.

I.CON da circa trent’anni anni è presente sul mercato nazionale ed europeo nella realizzazione di progetti innovativi in ambito Enterpise Content Management, Business Process Management ed e-Payment testing & certification, operando con i principali produttori di tecnologie internazionali in ambito enterprise.

La soddisfazione per la crescita in termini globali che si andrà a raggiungere con l’entrata nel gruppo Sferanet è rimarcata anche da Erminio Viscardi, Managing Director di I.CON, che evidenzia come questa operazione costituirà un vantaggio importante anche per gli attuali clienti I.CON ai quali sarà immediatamente possibile fruire delle numerose esperienze dell’intero gruppo.

Il Gruppo Sferanet grazie all’aggregazione con I.CON può contare sulla presenza con 5 proprie sedi nazionali (Roma, Vimercate, Padova, Morbegno, Cagliari) e 3 internazionali (Dubai, Bruxelles, Barcellona).