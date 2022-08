Da Flying Tiger Copenhagen prodotti beauty in materiali rinnovabili

Flying Tiger Copenhagen ha realizzato una selezione di prodotti beauty in materiali rinnovabili, per prendersi cura del proprio corpo… e anche dell’ambiente

Prendersi cura di sé stessi è un buona abitudine che dovremmo seguire tutto l’anno, ad esempio con una beauty routine personalizzata. Per il mese di agosto, Flying Tiger Copenhagen ha realizzato una selezione di prodotti beauty in materiali rinnovabili, per prendersi cura del proprio corpo… e anche dell’ambiente.

Nella “collezione benessere” ci sono diversi prodotti come il massaggiatore per il viso in bambù certificato FSC®, la spugna da bagno realizzata con fibre estratte dalle foglie di sisal, dischetti struccanti riutilizzabili per dire finalmente addio al monouso e la maschera per gli occhi aromatica alla lavanda per regalarsi un momento di puro relax a fine giornata. Disponibile online e nei negozi da agosto, a partire da 3 euro.

Un invito a una vita più ricca

