Aftersalsa: fuori il nuovo singolo “Agosto”

AGOSTO è il nuovo singolo degli AFTERSALSA, in uscita per Futura Dischi. Il singolo segna la colonna sonora dell’estate della band, tra code in autostrada e flussi di coscienza che durano notti intere.

“Voglio di più e voglio di meno allo stesso tempo. Trovo realizzazione nelle cose semplici eppure mi complico la vita, continuo ad abitare nelle stesse prigioni che ormai non mi danno più stimoli. Le code in autostrada per riflettere, agosto per visualizzare il futuro che voglio. Prima o poi ci riesco, prendo il primo volo e mi faccio bastare il sole, dico davvero.”

BIO

Affrontiamo la notte assieme sperando che duri per sempre.

Siamo le canzoni che ascolti quando fai tardi e sta sorgendo il sole, l’ultima sigaretta poi davvero basta. La colonna sonora del kebabbaro mentre apri una peroni da 66 con l’accendino. Una chitarra col chorus, un sintetizzatore vintage e l’autotune. Non è salsa, è Aftersalsa.