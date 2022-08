Previsioni meteo 28 agosto 2022: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 agosto 2022: piogge e temporali su gran parte delle regioni tra pomeriggio e sera

Condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sull’Italia in questo finale di weekend, a causa del cedimento dell’anticiclone che favorisce l’ingresso di correnti più fresche e instabili sul nostro Paese. Anche nella giornata di oggi avremo dunque, nel corso del pomeriggio, la formazione e il conseguente sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi. Le precipitazioni interesseranno gran parte delle regioni, e solo l’estremo Sud sarà al riparo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella prima parte della prossima settimana avremo condizioni di variabilità su quasi tutte le regioni centro-settentrionali e possibilità di piogge di stampo pomeridiano. A seguire, l’inizio di settembre potrebbe essere caratterizzato da una fase perturbata, con temperature in calo.

Intanto per oggi, domenica 28 agosto 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge sul Triveneto orientale, più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Alpi, Triveneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata piogge e acquazzoni sparsi ancora sulle regioni di Nord-Est ma in esaurimento, nuvolosità e schiarite altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino locali piogge sull’alta Toscana, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali anche intensi lungo l’Appennino e in movimento verso le coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari e sulla Sicilia, più asciutto altrove. In serata precipitazioni in esaurimento ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e al Centro, in lieve aumento al Sud.

