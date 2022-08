Intimissimi lancia la linea lingerie in microfibra e tulle

La nuova linea lingerie in microfibra e tulle firmata Intimissimi propone bra e slip di microfibra super soft, perfetti per ogni silhouette

La nuova linea lingerie in microfibra e tulle firmata Intimissimi è un must-have del guardaroba estivo, ideale da indossare quando il caldo si fa più intenso: propone bra e slip di microfibra super soft, perfetti per ogni silhouette, che donano una sensazione di freschezza sulla pelle, il che li rende adatti ai mesi più caldi dell’anno.

Tra le influencer, Beatrice Valli ha scelto di indossare il modello bianco a triangolo Adele, con la coppa leggermente imbottita e senza ferretto, con un’invisibile struttura tecnica ideata per sostenere il seno: l’ideale per trascorrere le vacanze estive in comodità e relax, pur non rinunciando a essere piacevoli e a sentirsi a proprio agio.

Eleonora Incardona indossa la balconette Francesca, disponibile in un ampio range di taglie fino alla settima, modello pratico e confortevole che valorizza a pieno la silhouette della influencer.

Anche Elisabetta Canalis, seducente e in splendida forma, ha scelto la balconette Francesca, in microfibra ultralight che rende il modello invisibile sotto ai look estivi.

Paola di Benedetto ha indossato il modello Tiziana: il triangolo bianco senza ferretto risalta le sue forme grazie alla leggera imbottitura.

Semplici ed essenziali, a completare il set di lingerie sono i perizomi Intimissimi a vita alta, brasiliani, culotte e slip classici, impercettibili e privi di cuciture.

La nuova linea Intimissimi esprime al meglio la personalità di ogni donna, garantendo un’ottima vestibilità grazie ai suoi pezzi perfettamente personalizzabili e adattabili a ogni forma.