Edema dovuto a trauma: Fortilase garantisce giusta integrazione

In estate la voglia di muoversi e stare all’aria aperta si fa sentire piu’ che in ogni altra stagione dell’anno. A casa come in vacanza, puo’ tuttavia capitare di incorrere in piccoli incidenti quotidiani che possono fermarci e rovinare le nostre giornate. Una banale caduta durante una corsa sul lungomare o durante un’escursione in montagna o anche solo il trauma dovuto a una botta involontaria possono essere causa di dolore, infiammazione e sintomi tra i quali l’edema. Questo disturbo e’ caratterizzato da rigonfiamenti dovuti all’accumulo di liquidi in eccesso. Per l’edema dovuto a trauma, il primo sintomo che compare è il dolore locale, mentre gonfiore ed ematoma possono comparire anche in un secondo momento. E’ comunque sempre bene rivolgersi ad un medico specialista, in modo da individuare con precisione le cause e indicare il piano terapeutico piu’ adatto. In caso di edema causato da botte, contusioni e infiammazioni, ad un trattamento specifico puo’ essere utile l’integrazione della dieta con sostanze drenanti come la Bromelina attraverso integratori specifici.

FORTILASE è un integratore di Bromelina, enzima proteolitico contenuto nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei. La potenza di una preparazione di Bromelina è determinata dall’attività proteolitica, che nel caso di FORTILASE è espressa in GDU. Ogni compressa di FORTILASE contiene 50 mg di Bromelina con una attività proteolitica pari a 2500 GDU per grammo.

Forma di somministrazione

Compresse rivestite

Modalità d’uso

Due compresse in unica assunzione giornaliera, in qualunque momento della giornata, oppure 1 compressa 2 volte al giorno (mattina e sera).

Prodotto senza glutine.