“Avvocata Woo”: le curiosità sulla serie rivelazione

, la nuova serie Netflix sulla giovane avvocata con disturbo dello spettro autistico che risolve casi in modo brillante e unico, è un grande successo in tutto il mondo. Dal debutto alla fine di giugno, questa serie ha dominato le per due settimane consecutive. Ha anche raggiunto la vetta della Top 10 in Corea del Sud, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailandia e Vietnam, oltre a comparire nella Top 10 di altri 14 paesi.

Cosa fa appassionare così tanto il pubblico? Ecco tre curiosità inedite su questa popolare serie.

N. 1: ci è voluto un anno prima che l’attrice principale Park Eun-bin accettasse di partecipare alla serie

L’avvocata eponima Woo Young-woo è il nucleo centrale della serie. Come persona autistica deve affrontare vari pregiudizi, ma conquista i colleghi del prestigioso studio legale scoprendo dettagli e cavilli legali che nessun altro riesce a trovare. La sceneggiatrice della serie Moon Ji-won afferma: “Quando accetta un caso, succedono cose che gli spettatori non hanno mai visto prima”.

Il personaggio è portato in vita dalla premiata attrice Park Eun-bin, che in precedenza ha interpretato l’eroina che veste panni maschili nel dramma storico e l’eclettica studentessa universitaria in . In Avvocata Woo, Park si trasforma ancora una volta assumendo l’amabile ruolo di Woo.

L’attrice inizialmente non voleva accettare il ruolo perché non era sicura di poterlo interpretare al meglio. Per questo motivo c’è voluto un anno perché il regista e la sceneggiatrice riuscissero a convincerla. Una volta accettato, si è immersa completamente nel ruolo e ha incontrato studiosi esperti dei disturbi dello spettro dell’autismo come parte della sua ricerca.

“Mi sono concentrata sulla sua natura sincera”, dice Park dell’avvocata Woo. “Non volevo limitare il personaggio, quindi sono rimasta aperta a tutte le opzioni possibili per esprimere la sua natura in modo libero. La sua indole vivace e coraggiosa mi ha consentito di imparare molto da lei”. N. 2: alcune delle migliori battute sono state improvvisate

L’attore Kang Ki-young interpreta l’avvocato Jung Myeong-seok, un riluttante mentore che diventa un alleato di Woo. “Mi preoccupava il fatto di poter essere convincente nel ruolo di un avvocato esperto” rivela, riconoscendo la sfida dell’abituarsi al gergo legale della serie.

Alla fine è riuscito a immedesimarsi nel personaggio così bene che ha addirittura improvvisato alcune delle sue battute. I fan adorano tutto ciò, come dimostra uno dei commenti su YouTube: “Non riesco a credere che le scene che mi hanno fatto più ridere fossero improvvisate. Dimostrano quanta ricerca abbia fatto sul personaggio”.

Nel frattempo l’attore Kang Tae-oh ha affrontato una sfida diversa nell’interpretare il generoso Lee Jun-ho, che collabora con Woo. “Il mio personaggio è più reattivo ed esprime le proprie emozioni attraverso gli occhi e le espressioni facciali. Volevo trasmettere le sue emozioni correttamente, senza esagerare e ciò ha richiesto varie discussioni con il regista sul set”, sostiene l’attore.

N. 3: è un dramma che aspira a essere diverso e i fan lo hanno notato

Come il personaggio eponimo, Avvocata Woo non ha paura di andare oltre gli schemi.

Molti drammi legali si basano su tensioni competitive e situazioni estreme, invece questa serie si concentra sul rapporto tra i personaggi e sugli avvincenti dettagli di ogni caso per rendere la trama coinvolgente.