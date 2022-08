“The Warchild” è il nuovo singolo di Novadeaf

Disponibile online su tutti gli store digitali il nuovo singolo di Federico Russo aka Novadeaf dal titolo “The Warchild”

Disponibile online su tutti gli store digitali il nuovo singolo di Federico Russo aka Novadaf dal titolo The Warchild brano che, dopo Four (che, insieme al videoclip, ha ottenuto ottimi streaming), rappresenta il secondo estratto dal prossimo album (il quarto) in uscita in autunno per Beng! Dischi.

La canzone è una delicata acoustic ballad per chitarra e violoncelli. In una atmosfera notturna e struggente, il testo arriva schietto e rassegnato come una confessione: i due protagonisti sanno di non avere un futuro insieme e, ciononostante, cercano di rimandare l’inevitabile cantandosi a vicenda una ninna nanna consolatoria. Nella seconda strofa questa situazione esistenziale senza uscita viene calata in una realtà completamente diversa e i protagonisti diventano due civili che sono sopravvissuti a un bombardamento. Sanno che per loro non c’è scampo e che le truppe nemiche arriveranno presto a prenderli ma vogliono illudersi che la loro storia avrà un finale diverso, che questo sarà solo un problema passeggero.

L’amore invece è il filo conduttore del relativo videoclip che accompagna l’uscita di The Warchild: qualunque sia la sua forma, l’amore è vincolo sacro e merita rispetto. Questo ci insegnano i due piccoli protagonisti del video mentre li accompagniamo in una loro giornata tipo e li osserviamo girovagare per luoghi impervi in cerca di avventure. E non importa se ai nostri occhi sono due blatte che si aggirano per discariche. A loro interessa solo celebrare la loro unione.

Federico Russo è nato a Vercelli il 4 Gennaio 1981 e vive a Pisa dal 1995. Dal 2005 è il frontman e principale songwriter del progetto Novadeaf. Realtà mutevole e dalla formazione in costante evoluzione, nel corso degli anni il progetto si è evoluto passando gradualmente dall’alternative rock delle origini ad una proposta più articolata e originale che abbraccia anche il pop, il folk e l’elettronica. Ha inoltre ospitato, e continua a ospitare, alcuni dei più brillanti musicisti dell’area pisana e livornese, tra cui Lorenzo Marianelli (Betta Blues Society), Ellie Young (collaboratrice di Titta Nesti e Santarnecchi Waves Orchestra) e Luca Guidi (collaboratore di Mauro Ermanno Giovanardi e Sinfonico Honolulu). Nel 2012 ha vinto il premio Amnesty “Voci X la Libertà” per la canzone “Man On Fire” dedicata alla memoria dello scrittore siciliano Alfredo Ormando. Dopo un disco di esordio autoprodotto (“The Youth Album”, 2008) ha pubblicato due album con la defunta DreaminGorilla Records di Savona (“Humoresque” nel 2012 e “Carnaval” nel 2015). Nel 2022 pubblicherà con Beng! Dischi il suo quarto album.