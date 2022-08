Calenda conferma la candidata simpatizzante di Orsini

Verso le elezioni, Calenda: “La candidata pro Orsini? Resta nelle nostre liste. È stata proposta dal territorio e ha fatto molte cose buone”

“La nostra candidata che ha scritto post a favore di Orsini è stata proposta dal territorio e ha fatto molte cose buone. È impossibile controllare i social di tutti i 600 candidati, ma la signora resterà in lista pur non occupandosi di politica estera”, ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda nel corso di un’intervista su Repubblica.it.

CALENDA: IL COMMIATO DI DRAGHI? NO, SI ANDRÀ AVANTI CON LUI

“Draghi non lo abbiamo perduto. Il suo è un patriottismo delle istituzioni, non etnico. Lui ci dice di giocare in serie A, con la Germania e la Francia, non con l’Ungheria. Non possiamo perdere la caratura dell’uomo, il suo modo di governare”. Quello di Rimini un discorso di commiato? “Non credo- prosegue il leader di Azione-. Se succederà che non ci sarà una nuova maggioranza chiara sarà inevitabile andare avanti con lui e i primi a rompere con la Meloni saranno Berlusconi e Salvini”. “Credo ci sia un’agenda Draghi che è quella di completare il Pnrr- spiega Calenda- e non fare scostamenti di bilancio. Io non ho mai parlato con Draghi di nessuna questione politica. Non ho mai chiesto di essere ricevuto. Parliamo solo di questione tecniche. Risponde ai messaggi? Sempre”.

CALENDA: SE QUALCUNO VOTA ANCORA SALVINI HA QUALCHE PROBLEMA

“La quantità di cretinate che sta dicendo Salvini… se c’è qualcuno che ancora vota Salvini vuol dire che ha qualche problema”.

CALENDA: LA DESTRA DI OGGI È ‘FATE COME VI PARE’, QUINDI CAOS

“Se si comparano i programmi di Fratoianni e Bonelli con quello di Salvini e Meloni ci si accorge che sono molto simili. La destra di oggi è una destra che si fonda sul ‘fate come volete’. Quindi, il caos”.

CALENDA: LA PROPOSTA DI LETTA SULLA SCUOLA? NON SI PUÒ SENTIRE…

“Letta ha detto una cosa che non si può sentire. L’obbligo fino ai 18 anni sta nel nostro programma ma essere costretti a mandare i nostri figli a scuola dalla materna non si può sentire“.

CALENDA: IO DICO VERITÀ, SE NON MI VOTANO TORNERÒ A FARE MANAGER

“Non possiamo sottostare al fatto che la politica va avanti con 4 slogan fessi. Dobbiamo dire la verità, io lo faccio e se gli elettori non mi voteranno pazienza, vorrà dire che non vorranno cambiare, tornerò a fare il manager”.