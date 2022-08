Prodotti digitali: Caffeina acquisisce NOIS3

Caffeina acquisisce NOIS3: nasce così un nuovo polo per lo sviluppo di Prodotti Digitali per grandi Corporation e Startup

Caffeina, Digital Native Agency che crea esperienze d’impatto che iniettano nuova energia tra brand e persone, si consolida come player di riferimento per lo sviluppo di prodotti digitali con l’acquisizione di NOIS3, Service & Experience Design boutique con quasi 10 anni di background e di esperienza sul mercato.

“La visione di Caffeina sul Prodotto Digitale è che sia lo strumento su cui brand e organizzazioni riescono a evolvere e innovare i loro modelli di business e la capacità di arrivare concretamente a rappresentare qualcosa di utile nella vita dei loro clienti, consumatori e utenti. Mettere le persone al centro del processo significa capire come possiamo servirle, e creare un impatto positivo insieme. L’operazione con Nois3 è una grande opportunità per allargare e perfezionare ulteriormente un team e una Vertical Agency che guidi lo sviluppo di nuovi Prodotti Digitali, che crei cultura diffusa su questo approccio moderno di trasformazione digitale, e che apra opportunità per noi, i nostri clienti e gli stakeholder che influenziamo con il nostro lavoro.”

Tiziano Tassi, Partner & CEO di Caffeina

L’operazione unisce due eccellenze nella creazione di servizi, prodotti ed esperienze digitali, e permette a Caffeina di creare sinergia con i punti di forza di NOIS3, che porta in dote un team interdisciplinare di ricercatori, designer e developer che si uniscono ai team cross-funzionali di prodotto di Caffeina che fanno di Design Thinking e approccio customer-centrico il proprio punto di forza per creare soluzioni realmente utili alle persone.

“In Caffeina ho trovato un’affinità culturale e valoriale che è davvero simile a quella con cui, insieme ai miei soci e al nostro team, ho costruito con NOIS3 nel corso degli anni. La visione della creazione di un’eccellenza sul prodotto digitale che abbia impatto sulla vita delle persone, e la migliori.”

Carlo Frinolli, già Founder & CEO di NOIS3, oggi Head of Design di Caffeina

NOIS3 è anche organizzatrice del World Usability Day di Roma (#WUDRome), tra i più importanti appuntamenti italiani del settore che riuniscono speaker internazionali, designer, ricercatori, manager e developer, con la missione di ispirare e condividere best practice di prodotto per creare spinta innovativa di business. Il WUDRome andrà ad unirsi al concerto di attività ed eventi organizzati da Caffeina per alimentare la cultura di prodotto digitale per l’innovazione in Italia.

Le capabilities ed esperienza di Nois3 si uniscono a quella decennale di Caffeina per rafforzare un’offerta già leader sul Product Strategy & Service Design, User Research, Experience Design, Design Sprint, Prototyping & User Testing, Brand Identity e Code Development.

Tra i maggiori clienti italiani e internazionali, figurano sia startup e scaleup che creano valore e innovano i loro mercati grazie ai prodotti digitali come Airbnb, Translated, Microsoft, Mozilla e Codemotion, a fianco di grandi organizzazioni come Volkswagen, Lamborghini, RAI, GEDI, Poste Italiane, BNL BNP Paribas, ConTe.it, Banca Etica e ONU World Food Programme che possono accelerare il loro business e migliorare i propri risultati grazie al design e alla tecnologia applicati alle attività e ai loro prodotti.

“In Caffeina crediamo che i prodotti digitali siano un enorme potenziale, ancora non pienamente sfruttato, per quei brand ambiziosi che hanno compreso la forza di creare legami duraturi con le persone. Per questo ci siamo specializzati da tempo per essere l’agenzia di riferimento nel mercato italiano per creazione di Prodotti Digitali Innovativi e diffondere la cultura di prodotto in Italia. Sono convinto che questa operazione rappresenti un traguardo importante e stimolante non solo per Caffeina e i Clienti, ma anche per community in rapida espansione del Digital Product in Italia”

Stefan Manastirliu, Executive Digital Product Director, Caffeina

Caffeina annuncia che questa operazione, che vede anche i founder di NOIS3 entrare nel team e nel management dell’agenzia, è il primo passo di un percorso di aggregazione di altre realtà di eccellenza nei vari verticali che compongono l’offerta di Caffeina, articolata in Creative, Consulting, Media e Digital Product, che stanno evolvendo di pari passo con l’andamento dell’agenzia.

Caffeina comunica inoltre che sono stati avviati altri colloqui esplorativi con alcune realtà che hanno contattato la società, che per cultura del lavoro, rispetto delle persone, livello di ambizione e di qualità nelle competenze e nel lavoro svolto sono compatibili con gli standard dell’agenzia.