Montecreesto in radio con il singolo “Citazioni Pop”

“Citazioni pop” è il nuovo singolo del cantautore Montecreesto: il brano è in radio e online sulle piattaforme digitali

Fuori in digitale per Magma Music “Citazioni pop” (https://magma.streamlink.to/CitazioniPop), il nuovo singolo di Montecreesto, cantautore e polistrumentista napoletano classe 1994. La produzione musicale del brano è di Luigi Scialdone e Luca De Gregorio.

“Citazioni pop” racconta, con molta ironia, un amore immaginario che prende vita nella testa di un ragazzo afflitto dalla routine quotidiana. Così l’artista descrive il brano: “Il brano parla di un ragazzo che ha nostalgia di un amore (che non ha mai vissuto) con una bellissima ragazza di provincia che però, nella realtà, dedica le proprie attenzioni a ragazzi più facoltosi di lui. Ho provato a creare un inno per chi non passerà proprio un luglio di divertimento e svago per via del lavoro, dello studio o per le ridotte possibilità economiche. Questo pezzo è un’anti-hit estiva, sia per le tematiche trattate sia per il mood“.

Come nel precedente singolo, “Bene così” (uscito a giugno), Montecreesto, dunque, condisce il sentimento d’amore con una buona dose d’amarezza e prende in seria considerazione la condizione sociale dei protagonisti delle sue canzoni.

Arcangelo Curci, vero nome di Montecreesto, si avvicina concretamente alla musica nel 2008, suonando prima la batteria, poi il pianoforte e iniziando presto a comporre i primi testi. Nel 2015, senza troppa convinzione, si iscrive alla facoltà di biologia ma quasi contemporaneamente parte per un tour, che durerà circa due anni e lo porterà in tutta Italia, insieme al rapper Francesco Paura. Dal 2018, pur non abbandonando la musica, si dedica agli studi con più intensità fino a ottenere la laurea nel 2019 per poi iniziare a lavorare come informatore scientifico. Questa professione gli dà una sicurezza economica ma la passione per la musica resta forte e, appena può, di notte e nei weekend, si dedica alla composizione di canzoni: così nasce il progetto Montecreesto. Tramite la musica, che oggi è la sua sola occupazione, Montecreesto sfida la stessa precarietà che lo ha privato di affetti e relazioni sentimentali. “Bene così” è il primo racconto di questa realtà vissuta in prima persona e “Citazioni pop”, a stretto giro, rilancia la questione con un nuovo punto di vista.

