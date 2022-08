Flora Peyvandi è la nuova presidente dell’ISTH

Malattie trombotiche: Flora Peyvandi è la nuova presidente dell’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

Flora Peyvandi è la nuova presidente dell’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), la prestigiosa organizzazione internazionale nata nel 1969 per lo studio, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie trombotiche e dell’ emostasi.

Per i prossimi due anni, Peyvandi ricoprirà il ruolo di Presidente, lavorando a stretto contatto con il Past Presidente dell’ISTH, Jeffrey Weitz, per sostenere il Consiglio dell’ISTH e fornire indicazioni sulle attività della Società, in conformità con lo statuto.

“È un onore essere stata eletta presidente dell’ISTH per il mandato 2022-2024”, ha dichiarato la prof.ssa Peyvandi. “Il nostro piano è quello di costruire sui successi passati della Società e di concentrarci sul mantenimento della scienza al centro di tutte le attività, rafforzando al contempo l’offerta formativa in modo da migliorare la ricerca clinica e di laboratorio e la cura dei pazienti. Questo garantirà una forte leadership globale dell’ISTH per gli anni a venire”.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nomina di Flora Peyvandi a questo ruolo centrale dell’ISTH”, ha dichiarato il past Presidente dell’ISTH Jeff Weitz, M.D. “La sua lunga storia di ricerca eccezionale e la sua leadership nella comunità della trombosi e dell’emostasi spingeranno la Società ad andare avanti con grande slancio. La sua guida alla formazione e alla costruzione di una comunità globale avrà un impatto positivo sulla vita dei pazienti di tutto il mondo”.

Peyvandi ha dedicato la sua carriera a introdurre trattamenti e tecnologie all’avanguardia nella sua ricerca per offrire ai pazienti approcci terapeutici all’avanguardia. Le sue ricerche, evidenziate da numerose pubblicazioni, si sono concentrate sull’indagine dei meccanismi molecolari dei disturbi della coagulazione e sull’immunogenicità dei prodotti della coagulazione. Peyvandi ha ricoperto numerosi ruoli di leadership in diverse società scientifiche internazionali che si occupano di emorragie e disturbi della coagulazione.

Flora Peyvandi è stata membro dell’Executive Committee e del Guidelines and Guidance Committee dell’ISTH, dirigendone l’Education Committee e coordinando anche il congresso dell’International Society on Thrombosis and Haemostasis di Milano del 2020. È inoltre co-presidente di Gene Therapy in Hemophilia: an ISTH Education Initiative.

Docente di Medicina interna in Statale e direttrice dell’Unità di medicina interna Emostasi e Trombosi – Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi” del Policlinico di Milano Ospedale Maggiore Fondazione IRCCS Ca’ Granda, la professoressa Peyvandi ha focalizzato i suoi studi sui meccanismi molecolari alla base dei disordini della coagulazione, dedicando la propria carriera di scienziata e docente nel combinare i trattamenti in uso con le tecnologie più innovative, individuando approcci terapeutici sempre all’avanguardia.

E’ autrice di oltre 600 pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste internazionali e vincitrice di finanziamenti alla ricerca nazionali, europei e internazionali.

La Società Internazionale per la Trombosi e l’Emostasi (ISTH)

Fondata nel 1969, l’ISTH è la principale organizzazione mondiale senza scopo di lucro dedicata al miglioramento della comprensione, della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle condizioni legate alla trombosi e all’emostasi. L’ISTH è un’organizzazione internazionale di professionisti medico-scientifici con più di 7.500 medici, ricercatori ed educatori che lavorano insieme per migliorare la vita dei pazienti in più di 110 paesi in tutto il mondo. Tra le sue apprezzate attività e iniziative vi sono i programmi di formazione e standardizzazione, le attività di ricerca, i meeting e i congressi, le pubblicazioni peer-reviewed, i comitati di esperti e la Giornata Mondiale della Trombosi del 13 ottobre.