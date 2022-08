Previsioni meteo 23 agosto 2022: maltempo in arrivo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23agosto 2022: fase perturbata sulle regioni centro-meridionali, bel tempo al Nord

Italia ancora una volta divisa in due sotto il profilo meteo, ma questa volta la situazione si è ribaltata. La presenza di correnti più fresche e instabili sul settore balcanico fungerà da calamita per un nuovo impulso di maltempo in discesa dai quadranti settentrionali, con il nuovo ingresso di correnti di matrice atlantica sul Mediterraneo centrale. L’instabilità interesserà, dalla giornata di oggi, le aree centro-meridionali della nostra Penisola, mentre altrove il clima sarà asciutto. Temperature ancora stazionarie con caldo non eccessivo: difficilmente si supereranno i +32°C-33°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel mirino del maltempo finiranno, nella prima parte di questa settimana, le zone interne del Centro-Sud, con piogge e temporali accompagnati da calo termico. Inoltre, l’isolamento di una goccia fredda, porterà a una fase perturbata per il meridione a partire dalla giornata di domani, con piogge e temporali frequenti. Bel tempo invece sul resto della Penisola con isolati rovesci di stampo pomeridiano.

Intanto per oggi, martedì 23 agosto 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio isolati acquazzoni possibili su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. In serata possibili locali fenomeni in sconfinamento sulle pianure adiacenti, asciutto altrove con nuvolosità alternata schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio isolate piogge in Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sulle regioni Peninsulari, sole prevalente sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni con qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia orientale. In serata fenomeni in esaurimento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo al Nord e al Centro, stazionarie o in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.