Eddie Brock torna con il brano “FM 105 e te”

Edoardo lavora per 2 anni in un call center, consegna pizze in giro per Roma e il fine settimana fa volontariato per Save The Children, ma è la musica la sua vera ragione di vita.

Nel Dicembre del 2018 Eddie viene selezionato per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa Scarrone. Il primo concerto è del 2017, in apertura del live di Canesecco. Seguono esibizioni al GruVillage, GruFestival e al Battiti Live di Vieste, Trani e Bari.

Nel 2021 il suo singolo “Lei non sa” diventa virale totalizzando 15 milioni di views su TikTok, più di 855.000 streams su Spotify e 555.000 views sul topic di YouTube.

Il singolo “SGUARDO LUME” insieme a Roadelli entra nelle playlist editoriali Generazione Z, New Music Friday e Indie Triste di Spotify. Nel 2022 firma con Troppo Records e, in collaborazione con Sangita Records, pubblica il suo ultimo singolo “A FESTA FINITA” (distribuito Universal Music) che finisce nelle playlist editoriali New Music Friday e Scuola Indie di Spotify. Il 3 giugno è stato ospite di RDS Next e il 5 luglio è tra gli artisti ad esibirsi a VILLA ADA per l’HONIRO SUMMER FEST.