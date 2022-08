Rione Roma Tour Festival 2022 al via: il programma

A piedi, in skateboard, in bicicletta e in notturna: torna Rione Roma Tour Festival , il progetto di rigenerazione urbana realizzato con il sostegno di Roma Capitale

Torna Rione Roma Tour Festival , il progetto di rigenerazione urbana realizzato con il sostegno di Roma Capitale, creato per stimolare connessioni tra il territorio e le sue risorse umane e creare narrazioni.

Il sottotitolo dell’edizione 2022 è la città aliena.

I tour di Rione Roma sono delle esplorazioni urbane – a piedi, in skateboard, in bicicletta e in notturna – con tante guide d’eccezione per sentirsi villeggianti nella propria città nel mese di Agosto.

Dal 22 al 27 agosto, dal lunedì al sabato in diverse fasce orarie, un programma di 6 giorni per 6 tour, 3 laboratori e 1 mostra di arte partecipata.

La partecipazione è gratuita.

RioneRoma Tour Festival è un progetto di Bluecheese Project e fa parte del palinsesto dell’Estate Romana 2022.

IL PROGRAMMA: I TOUR: “Il mio Rione – guida per un giorno”. Con la curatrice d’arte Veronica Mazza parleremo di territorio e street art; il tour percorre le tappe della mostra “Art Walkaway” (i negozi, bar, botteghe che espongono le opere) per un racconto corale del quartiere in relazione alle forme di espressione artistica che lo coinvolgono, Lunedì 22 Agosto; “Trastevere aliena” tour a 2 voci con la guida botanica Emiliano Proietti

Pannunzi e la guida Arianna Fusco. Itinerario alla scoperta delle presenze vegetali e culturali ‘altre’ nell’ambito di un quartiere da sempre caratterizzato da una forte presenza dell’elemento straniero. Un percorso alla scoperta di angoli noti e meno noti ci mostrerà la ricchezza e la stratificazione della componente urbanistica, architettonica e arborea che ha caratterizzato il Transtiberim attraverso i secoli, martedì 23 Agosto; “Grafismi urbani” bike tour. Il percorso è un’immersione nella street art, cercando di capire le spinte che hanno generato questa forma d’arte, nata dal basso e poi valorizzata dalle amministrazioni locali per creare dei veri e propri musei diffusi in luoghi di Roma apparentemente anonimi. Con la ciclo guida Luigi Menna di Ruotalibera, scopriremo quartieri periferici divenuti icone del graffitismo urbano, mercoledì 24 Agosto; “Astrotour – viaggio tra le stelle” un tour tra le meraviglie dello spazio. Osservazione delle stelle, luna, pianeti e costellazioni con telescopi professionali e la guida esperta Fabrizio Marra, giovedì 25 Agosto; “Skateboard Tour” Un tour a 360 gradi nella cultura dello sport più urbano che ci sia. Direttamente dal Park di Colle Oppio – con l’istruttore federale della FISR Zeno Fabrizio – sarà possibile conoscere le particolarità di tutti gli spot capitolini. Un excursus che oltre a mappare la città si esibirà in tutti i suoi trick, dall’Olli al 360 Flip, venerdì 26 Agosto; “Le culture di Trastevere” Il tour si svolge nella parte nord-orientale del Rione Trastevere. Il Rione sin dall’antichità si caratterizza come luogo di incontro tra culture di popoli diversi. Temi: Il rapporto con il Tevere, la vocazione commerciale e quella assistenziale del quartiere, la presenza ebraica, la comunità dei Liguri e di altri stranieri, i Mattei e altre famiglie della zona, con le guide Arianna Fusco e Romina Lunetta, sabato 27 Agosto.

I LABORATORI: “Aliene in casa” Laboratorio di botanica al Giardino degli Aranci per conoscere da vicino le piante esotiche, aliene, alloctone che popolano la città di Roma e che sono ormai parte importante del tessuto vegetale, ecologico, simbolico , paesaggistico, con il botanico Emiliano Proietti Pannunzi martedì 23 Agosto; “Mappature interne” Laboratorio di pittura e innesti di materiale raccolto al momento. Un percorso creativo attraverso le emozioni per creare una vera e propria mappa in grado di rappresentare il nostro mondo interiore, con l’artista Zatox al Giardino degli Aranci venerdì 26 Agosto; “Picnic artistico” al Giardino degli Aranci. Laboratorio d’arte creativa in cui adulti e bambini potranno esprimere il loro estro e relazionarsi ad un tema così sconosciuto come quello del “mondo alieno”. Utilizzando materiali di riciclo creeremo delle piccole opere d’arte

mischiando tecnica creativa e tecnica pittorica, con il maestro d’arte Patrizio Fortuna sabato 27 Agosto.

LA MOSTRA: “Art Walkaway” Un evento di arte partecipativa realizzato con 21 street artist nel Rione Trastevere; l’esposizione si snoda tra i negozi, le botteghe, i caffè tra via della Lungaretta e via del Moro. Con la curatela di Zaire Torrealba espongono: Angela Conte, Er Buio, Ivan Fornari, Kentblack,

Roberto Dramis, Daniele Fantozzi, Jesu Tifa Toro, Orev, Krayon, Tina Loiodice, Nero Opaco, Kocore, Meyo, Mr.ent, Stencil Noire, Koi, Rosemary Gonzales, Pier The Rain, Hos, Lus 57, Za.tox. c/o luoghi vari 22-27 Agosto.

Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotarsi su: Eventbrite Rione Roma