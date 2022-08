Previsioni meteo 22 agosto 2022: tempo stabile e caldo senza eccessi

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 agosto 2022: inizia una fase di tempo stabile sull’Italia, caldo nella norma su tutta la Penisola

Condizioni meteo stabili in Italia in questo inizio di settimana che vede cieli soleggiati da Nord a Sud, anche se non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, con locali sconfinamenti verso le pianure, specie al Sud. Le temperature massime torneranno ad aumentare, ma il caldo non sarà eccessivo, con i termometri che difficilmente supereranno i 32°C-33°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella prima parte della settimana avremo un clima gradevole in Italia, con temperature in linea con le medie del periodo ed anche leggermente sotto la media specie al Sud. Condizioni meteo più instabili al Sud tra martedì e mercoledì con piogge sparse e temporali per l’isolamento di una piccola goccia fredda tra basso Adriatico e Ionio.

Intanto per oggi, lunedì 22 agosto 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto, locali piogge su Piemonte e Veneto. Al pomeriggio fenomeni possibili su Alpi e Appennino settentrionale, nubi sparse e schiarite altrove. In serata precipitazioni in estensione ai settori pedemontani centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio addensamenti in transito specie sui settori occidentali ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Calabria e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali specie su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata locali piogge su Campania, Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutte le regioni.

