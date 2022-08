Il 28 Agosto ad Alassio ritorna “Il Più bello d’Italia”

Il 28 Agosto ad Alassio ritorna il concorso di bellezza “Il Più bello d’Italia”. La Calabria presenta due giovani crotonesi: Mario Praticò e Domenico Gerace

Il giornalista gastronomico Raspelli e il cibo, entrano tra i giovani. E’ segno d’appartenenza. In rappresentanza regionale per “Il Più Bello d’Italia”, al fine di non disperdere il patrimonio identità.

Sono passati ventisette anni da quando nel 1979 i fratelli Fasano Antonio e Silvio, diedero il via, assieme all’artista piemontese Rudy Valli, a una kermesse che ha lasciato un’impronta ma anche un vuoto. Oggi, ritorna “Il più bello d’Italia” a colmare quel vulcanico appuntamento.

Insomma, già nel lontano 79 prendeva corpo uno degli eventi che finalmente rompeva gli schemi stereotipati che vedevano solo la donna come symbol della bellezza. Mentre oggi, entra a gamba tesa il fascino latino. Nuovi trend maschili entrano nel cosmo, dove conquistano un posto al sole per mostrare la propria bellezza e la propria emotività attraverso il corpo.

Da tutte le parti d’Italia, ogni regione, porta i propri discendenti in rappresentanza dei luoghi, territori identitari che Edoardo Raspelli giornalista critico gastronomico saprà esaltare sul palco di Alassio. Pronto con l’anagrafe gastronomica. Proprio per entrare nel merito dei saperi e sapori, corredati da testimonial d’appartenenza, con la conduttrice Isabella Saladino ex Miss senza trucco e miss Monnalisa nel mondo.

La Calabria presenta due giovani crotonesi: Mario Praticò volto noto nel mondo dello spettacolo, serie televisive, sfilate di moda e ha anche partecipato a piccole parti da attore come nel “House of Gucci” con, tra altri, Lady Gaga. La lista è lunga per un appassionato di un mondo che lo ha estrapolato dalla città di Pitagora, per portarlo dove il suo sogno poteva avverarsi. In quel mondo dove mille luci lo illuminavano e il palcoscenico sarebbe diventato sua casa.

Anche Domenico Gerace è un figlio pitagorico. E se Pitagora ha coniato il termine della “filosofia” lui, si è tatuato nientedimeno che il senno di Aristotele. Dopo tanti anni nel capoluogo fiorentino si trasferisce a Torino e riveste il ruolo di capotreno per Trenitalia. Agguerrito sportivo ma con una particolare dedizione per il crossifit. La sua seconda lingua è l’inglese ma resta legato alla sua terra d’adozione e tradizioni. Ecco i due Calabresi che gareggeranno ad Alassio il 28 settembre. Sarà una competizione che vedrà i giovani crotonesi sfilare con tutta la loro bellezza davanti a giudici, tutte donne, che sapranno premiare bellezza mediterranea ma soprattutto charme.