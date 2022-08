La vitamina B6 aiuta a ricordare meglio i sogni

Studio australiano: l’assunzione regolare di vitamina B6, prima di andare a letto, potrebbe aiutarci a ricordare meglio i sogni fatti

Un gruppo di ricercatori australiani dell’Università di Adelaide ha dimostrato che l’assunzione regolare di vitamina B6, prima di andare a letto, potrebbe aiutarci a ricordare meglio al risveglio i sogni che abbiamo fatto nel corso della notte.

«È la prima volta che uno studio sugli effetti della vitamina B6 e di altre vitamine del gruppo B sui sogni viene condotto su un gruppo ampio e diversificato di persone – spiega Denholm Aspy, autore della ricerca – e i risultati confermano che l’assunzione di vitamina B6 migliora la capacità delle persone di ricordare i sogni».

La vitamina B6 è presente in frutti come banane e avocado e verdure come spinaci e patate. Si trova poi nei cereali integrali, nei legumi, nel latte e nel formaggio, nelle uova, nella carne rossa e nel pesce.

Per lo studio, Denholm e il suo team hanno fatto assumere a 100 adulti australiani, per 5 giorni consecutivi, 240 milligrammi di vitamina B6 poco prima di coricarsi, La maggior parte dei partecipanti riteneva difficile ricordare i propri sogni, ma dopo aver assunto per soli 5 giorni la vitamina B6, prescritta dai ricercatori, ha avvertito un cambiamento.

«Mi è sembrato – ha dichiarato uno dei soggetti dell’esperimento – che col passare del tempo i miei sogni diventassero più chiari e più facili da ricordare. Inoltre, con il passare della giornata non ho perso alcun frammento del sogno».

I ricercatori riferiscono che assumere vitamina B6 non avrebbe alterato il sonno dei partecipanti né li avrebbe lasciati in balia dei brutti sogni: “La vitamina B6 non ha influenzato la vividezza, la bizzarria o il colore dei loro sogni e non ha influenzato altri aspetti dei loro schemi di sonno”.

Gli studiosi sono convinti anzi che la vitamina B6, somministrata da un medico esperto, possa arrivare a ridurre la frequenza di incubi, curare alcune fobie e agevolare i sogni lucidi.