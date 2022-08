“Via Vela” è il nuovo Ep di Mattia Faes

“Via Vela” nasce per essere il primo capitolo di una trilogia pensata per esplorare diverse sonorità, tre diverse incarnazioni degli stili e dei suoni amati da Mattia Faes

“Via Vela” è il nuovo EP del cantautore milanese Mattia Faes, una manciata di canzoni che nascono domestiche ma che si spingono all’aria aperta, alla ricerca di nuove storie e nuovi incontri.

Il titolo dell’EP è un riferimento alla strada dove l’autore ha passato la sua adolescenza, uno spazio e un tempo ben definiti che però rimandano al viaggio, al lasciarsi trasportare altrove dal vento. Nonostante la forte connotazione autobiografica queste canzoni sono le prime in cui Mattia non parla solo di sé ma in cui racconta storie di altri, come se si affacciasse dalle finestre di quell’appartamento per osservare dall’alto la traiettoria dei passanti.

Il suono, ricercato artigianalmente dalla stesso Mattia che ne ha curato tutte le fasi di realizzazione, nasce da una classica struttura pop-rock chitarra, basso e batteria. A nobilitare questo bedroom pop, non lo-fi ma totalmente home recorded, è la sovraincisione di alcune parti per archi. La viola e il violino suonati da Archimede De Martini aggiungono personalità e colore agli arrangiamenti e avvicinano il lavoro a quel Chamber Pop alla “Pet Sounds” (Beach Boys) famoso per prendere in prestito strumenti dalla musica colta.

“Via Vela” nasce per essere il primo capitolo di una trilogia pensata per esplorare diverse sonorità, tre diverse incarnazioni degli stili e dei suoni amati da Mattia durante la fasi della sua crescita musicale, perché l’unico modo per rimanere fedeli a se stessi è cambiare costantemente. L’EP verrà stampato in un’edizione limitata in tape da Non Ti Seguo Records.