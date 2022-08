In prima serata su Rai Movie “The Gift”: ecco la trama del film con protagonisti Cate Blanchett, Keanu Reeves e Hilary Swank

Prima serata thriller su Rai Movie, che venerdì 19 agosto 2022 propone in prima serata il film “The Gift”.

In un paesino della Georgia vive Annie Wilson, donna che vede cose che molte persone non potrebbero mai neanche immaginare: di solito scorci di futuro, spesso legati ad avvenimenti violenti. La donna, vedova con prole, non abusa del proprio “dono”, anzi, con i clienti e’ paziente e introspettiva come una psicologa. Un brutto giorno pero’, Annie suggerisce alla polizia dove ritrovare il corpo di una ragazza uccisa e poi indica come presunto assassino il violento Donnie, un giovane che piu’ di una volta ha ridotto male la sua compagna, un’amica di Annie, e che in passato aveva minacciato anche lei. Tutto appare piu’ chiaro, ma in realta’ da quel momento Annie sprofonda in un incubo senza vie d’uscita.

Nel cast: Cate Blanchett, Keanu Reeves, Hilary Swank, Giovanni Ribisi.