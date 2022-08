Rinite allergica: corticosteroidi e anti-istaminici senza rivali

Rinite allergica: le terapie intranasali a base di corticosteroidi e anti-istaminici allevano in misura maggiore i sintomi nasali e oculari rispetto alla monoterapia

Le terapie intranasali a base di corticosteroidi e anti-istaminici allevano in misura maggiore i sintomi nasali e oculari della rinite allergica rispetto alla sola terapia intranasale a base di corticosteroidi. Queste le conclusioni di una review recentemente pubblicata su Allergy che ha anche documentato come la terapia di combinazione abbia migliorato in modo significativo la qualità della vita.

La review in questione ha valutato 13 trial clinici controllati e randomizzati, 10 dei quali hanno valutato le differenze di punteggio relativo ai sintomi mentre 12 hanno valutato la safety.

I risultati, nel dettaglio

La terapia di combinazione a base di corticosteroidi intranasali e anti-istaminici intranasali ha determinato una riduzione più significativa del punteggio medio totale dei sintomi nasali nelle 12 ore del giorno e in quelle serali rispetto alla monoterapia con corticosteroidi intranasali (deviazione media [MD] = –0,44; IC95%: –0,61, –0,27; I2 = 8%).

La terapia di combinazione ha prodotto anche una riduzione più significativa del punteggio totale dei sintomi oculari rispetto alla monoterapia con corticosteroidi intranasali (MD = –0.62; 95% CI, –1.05 to –0.19; I2 = 36%).

Tuttavia, il trattamento combinato non ha portato ad una riduzione più signficativa del punteggio relativo ai sintomi nasali (TSS = MD: –0,53; IC95%: –2,83, 1,77; I2 = 99%).

Inoltre, i punteggi medi riportati a questionario RQLQ relativo alla qualità della vita (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) sono migliorati in modo significativo con la terapia di combinazione (MD: –0,24; IC95%: –0,42, –0,06; I2 = 79%), anche il trattamento con quest’ultima non è andato oltre la soglia delle differenza minima clinicamente importante di 0,28 per TNSS o 0,5 per RQLQ.

I ricercatori hanno anche osservato rischi significativamente maggiori di sviluppo di eventi avversi legati al trattamento con la terapia di combinazione rispetto alla monoterapia con corticosteroidi intranasali (RR = 1,52; IC95%=1,28-1,81; I2 = 1%).

Il rischio è risultato particolarmente elevato per la disgeusia (RR = 7,4; IC95%=3,6-15,23; I2 = 0%) mentre, al contrario, non è stato documentato un rischio significativo di eventi avversi seri con la terapia di combinazione (RR = 1,72; IC95%: 0,47-6,38; I2 = 0%).

Riassumendo

Nel complesso, i ricercatori hanno osservato benefici maggiori con la terapia di combinazione a base di corticosteroidi intranasali e antistaminici intranasali nell’alleviare i sintomi nasali e oculari e migliorare la qualità della vita nei pazienti con rinite allergica rispetto alla monoterapia con corticosteroidi intranasali.

Al contempo, però, gli autori dello studio hanno sottolineato la necessità di considerare con prudenza i risultati ottenuti per problemi di bias presenti negli studi presi in consideazione per la review, concludendo che sono necessari studi ulteriori per verificare la potenziale utilità terapeutica della terapia di combinazione rispetto alla monoterapia.



