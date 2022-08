Covid e complicanze cardiovascolari: nuovo report ACC/AHA

Nuovo documento di American College of Cardiology (ACC) e American Heart Association (AHA) sulle complicanze cardiovascolari e non del COVID-19

L’American College of Cardiology (ACC) e l’American Heart Association (AHA) hanno pubblicato – sul “Journal of American College of Cardiology and Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes” – un rapporto congiunto che descrive in dettaglio le complicanze cardiovascolari (CV) e non CV del COVID-19, nonché le rispettive opzioni di diagnosi e trattamento. Il rapporto è stato approvato dalla Heart Failure Society of America (HFSA) e dalla Society for Cardiac Angiography and Interventions (SCAI).

Necessità di portare chiarezza sulle definizioni

«C’è una importanza sempre maggiore di comprendere l’impatto acuto e longitudinale di COVID-19 sulla salute CV. Sfortunatamente, non c’è stata chiarezza o consenso sulle definizioni di condizioni CV correlate al COVID-19» sottolineano gli autori, guidati da Biykem Bozkurt, The Mary and Gordon Cain Chair e professore di medicina e direttore del Winters Center for Heart Failure Research presso il Baylor College of Medicine.

«Diverse terminologie diagnostiche vengono utilizzate per condizioni sovrapposte come “lesione miocardica”, “miocardite”, “infarto miocardico di tipo II”, “cardiomiopatia da stress” o “cardiomiopatia infiammatoria”» proseguono.

«I dati di questo rapporto aiuteranno a standardizzare le definizioni e impostare il quadro per acquisire e comprendere meglio come il COVID-19 influisca sulla salute CV» specificano Bozkurt e colleghi.

I principali temi presi in esame

Gli argomenti trattati includono:

dati demografici dei pazienti tra cui età, genere, etnia e determinanti sociali della salute;

diagnosi di COVID-19;

complicanze CV del COVID-19;

complicanze non CV del COVID-19;

sintomi e segni;

procedure diagnostiche;

terapia farmacologica;

procedure preventive, terapeutiche e di supporto per il COVID-19;

gestione del fine vita.

Il documento fornisce informazioni sulle differenze tra le definizioni dei casi di COVID-19 acuto confermati, probabili e sospetti; sono state incluse anche sequele post-acute di COVID-19 e complicanze CV acute correlate al COVID-19.

Le manifestazioni in diagnostica differenziale

«Le presentazioni CV acute sono varie e includono lesioni miocardiche, miocardite, sindromi coronariche acute, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno, aritmia, complicanze tromboemboliche e cerebrovascolari e coinvolgimento cardiaco ed ectasia coronarica nel contesto della sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C)» scrivono i ricercatori.

«Il COVID-19 può scatenare insufficienza cardiaca acuta o shock cardiogeno» aggiungono. «Si ipotizza che la disfunzione sistolica ventricolare sinistra di nuova insorgenza sia correlata a miocardite, danno endoteliale e microvascolare, stress miocardico nel contesto di aumento della domanda miocardica e ridotta ossigenazione miocardica nel contesto di ipossia, infiammazione miocardica e aumento delle citochine proinfiammatorie».

Le complicanze non CV dell’infezione da COVID-19 trattate nel rapporto includono polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e insufficienza multiorgano correlata a shock settico, tempesta citochinica, shock cardiogeno, shock ostruttivo o distributivo misto combinato con shock cardiogeno.

A chi è destinato il documento

«Questo documento è destinato all’uso da parte di ricercatori, sviluppatori di registri e medici ed è proposto come quadro per lo sviluppo del codice ICD-10 delle condizioni cardiovascolari correlate a COVID-19» scrive il comitato degli estensori. «In particolare, gli standard di dati CV COVID-19 sono di grande importanza per pazienti, fornitori di cure, ricercatori, scienziati, amministratori e funzionari di sanità pubblica, responsabili politici e payer».

Bibliografia:

Bozkurt B, Das SR, Addison D, et al. 2022 AHA/ACC Key Data Elements and Definitions for Cardiovascular and Noncardiovascular Complications of COVID-19: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2022 Jun 23. doi: 10.1161/HCQ.0000000000000111. [Epub ahead of print] Link