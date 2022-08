Come impostare un portafoglio di criptovalute di qualità

Diventare un investitore in criptovaluta implica l’acquisto di una valuta digitale come Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra moneta o token. Sebbene alcuni investitori in criptovalute continuino ad acquistare le più grandi valute digitali per eseguire il trading di criptovalute mt4, ad altri piace provare criptovalute con capitalizzazioni di mercato inferiori.

In genere, queste altcoin con volumi di scambio inferiori offrono migliori ritorni sull’investimento (ROI) rispetto alle prime 10 criptovalute. Tuttavia, il sogno di ogni investitore è realizzare il massimo profitto. Il modo migliore per coprire il tuo rischio è diversificare costantemente il tuo portafoglio di criptovalute.

Che tu sia un amante del rischio o contrario al rischio, ci sono modi in cui puoi farlo. Bilanciare il tuo portafoglio di valuta digitale non è difficile; impegnarsi in esso può massimizzare i tuoi rendimenti in modo efficiente.

Capire i portafogli di criptovaluta

Un portafoglio di criptovalute può essere definito come un insieme di valute digitali che un investitore ha in suo possesso. Nella finanza convenzionale, i portafogli contengono strumenti finanziari in diverse classi di attività, dalle obbligazioni alle azioni. Tuttavia, quando ci riferiamo a un portafoglio di criptovalute, stiamo parlando di diverse valute digitali di proprietà di un’entità.

Un portafoglio di valute virtuali può essere monitorato utilizzando un foglio di calcolo o un software personalizzato. Le metriche monitorate nel portafoglio sono guadagni/perdite giornalieri, il valore totale delle partecipazioni del trader e la quantità di criptovalute detenuta in diversi portafogli.

Un portafoglio crittografico in genere include Bitcoin, altcoin e altri prodotti finanziari crittografici. Per ottenere criptovalute e iniziare a fare trading è possibile utilizzare piattaforme affidabili come bitcoin 360 ai , che permettono a chiunque di iniziare in modo semplice.

I soliti tipi di trader che utilizzano software di portafoglio crittografico includono day trader e scalper. Tuttavia, i trader a lungo termine come gli swing trader a volte sfruttano i portafogli crittografici per l’analisi.

Tipi di valute digitali

Oggi non è facile classificare una moneta che esiste esclusivamente come mezzo di pagamento. Tuttavia, l’intera ragione per creare la prima criptovaluta, Bitcoin, era quella di fungere da metodo di pagamento.

Bitcoin rimane l’istanza più importante di una moneta di pagamento. Altri ancora includono Bitcoin Cash, il risultato del noto fork di Bitcoin, e Litecoin, la valuta che supportava pagamenti più veloci rispetto alla rete Bitcoin.

Stablecoin

Le stablecoin tengono traccia delle risorse esistenti come il dollaro USA o l’euro in un sistema chiamato peg. Ad esempio, le stablecoin come Tether sono ancorate agli Stati Uniti con un rapporto 1:1. Un’altra stablecoin, PAX Gold, è ancorata al prezzo di un’oncia d’oro.

In genere, le stablecoin detengono un importo equivalente delle attività finanziarie che stanno monitorando nelle loro riserve. Detenere una stablecoin per la maggior parte degli investitori non significa realizzare alcun profitto.

Invece, viene acquistato dalla maggior parte dei trader per coprire il valore delle loro valute durante una tendenza al ribasso nel mercato delle criptovalute.

Il mercato delle valute digitali è stato valutato come il più volatile al mondo. Il tentativo di coprire il valore della tua criptovaluta contro i cali di prezzo occasionali sul mercato può avere successo solo quando usi una stablecoin.

Sebbene tu possa coprire la tua criptovaluta in dollaro USA, euro, yen o qualche altra valuta fiat, il passaggio da criptovaluta a fiat richiede molto tempo.

Token di utilità

Un token di utilità consente a un utente di accedere a un particolare servizio o prodotto. Il token di utilità più noto è Ethereum che ti consentirà di accedere ai servizi sulla piattaforma di Ethereum.

Ether può essere utilizzato per effettuare pagamenti quando addebitato per una transazione sulla rete Ethereum. Puoi anche usarlo quando utilizzi un’applicazione decentralizzata.