Arriva Cream, l’App per richiedere piccoli prestiti

Cream, l’App per richiedere piccoli prestiti da 300 a 3.000 euro, è ora disponibile su tutti gli store digitali: ecco come funziona

È finalmente disponibile sugli store digitali (sia iOS che Android) Cream (https://www.getcream.com/), la nuova App che permette di richiedere un prestito da 300 a 3.000 euro. Cream è un prodotto di Banca Progetto (https://www.bancaprogetto.it/), challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, totalmente su piattaforma cloud.

Cream è stata sviluppata in sinergia con Faire.ai – proprietaria della piattaforma di data analytics che analizza i dati transazionali degli utenti e ne valuta la solidità finanziaria – e con Fabrick (https://www.fabrick.com/it/), realtà che promuove l’Open Finance a livello internazionale e piattaforma di riferimento per lo sviluppo di servizi finanziari digitali basati sull’Open Banking.

Faire.ai è la fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo. La sua piattaforma basata su API analizza i dati transazionali degli utenti attraverso un motore di Machine Learning per stimare i profili di rischio dei consumatori.

“Grazie al nostro sistema di analisi, basato sull’intelligenza artificiale, l’utente può ottenere una valutazione più equa e inclusiva, non più basata unicamente sui criteri tradizionali (come la busta paga, la dichiarazione dei redditi, ecc.) – spiega Gianluigi Davassi, CEO e Founder di Faire.ai – “Per elaborare il merito creditizio del richiedente, la nostra piattaforma restituisce insight finanziari affidabili che possono integrarsi con i modelli di rischio delle banche e aiutarle a prendere le giuste decisioni per la concessione di prestiti, riducendo sensibilmente il rischio di default”.

Il funzionamento di Cream: prestiti entro 48 ore e niente scartoffie da presentare, come dichiarazione dei redditi o buste paga.

Per utilizzare Cream e accedere al prestito è sufficiente scaricare l’App, gratuita, registrarsi e collegare i propri conti correnti. Una volta verificati i requisiti, l’approvazione è istantanea e la somma viene versata sul conto corrente entro 48 ore dalla richiesta. Inoltre, grazie al collegamento con il conto corrente, è possibile utilizzare Cream per visualizzare tutte le proprie transazioni in maniera semplice e veloce.

Con Cream è possibile scegliere l’importo del prestito desiderato e la durata del piano di ammortamento, da un minimo di 6 ad un massimo di 18 mesi. La prima rata prevista dal piano viene addebitata 30 giorni dopo l’accredito del prestito sul conto corrente.

“Il lancio di Cream ci rende orgogliosi e si inserisce perfettamente all’interno della nostra mission: democratizzare e rendere più equo l’accesso al credito, attraverso le opportunità tecnologiche generate dall’open banking e dalla PSD2”, chiosa Davassi.

Per conoscere meglio Cream: https://www.getcream.com/#coseCream