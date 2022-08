Julia Donaldson in libreria con “Le bambole di carta”

Dall’autrice del Gruffalò, l’incantevole avventura di una bambina e delle sue bambole di carta: arriva “Le bambole di carta” di Julia Donaldson

Una mamma gioca con la sua bambina e insieme fanno nascere incantevoli bambole di carta: sono Puntina e Righetto, Gina Girata, Teo con due nasi e Betta Fiocchin. Le bambole di carta, tenendosi sempre per mano, ballano, cantano, e affrontano i peggiori pericoli: un dinosauro, una tigre, un feroce coccodrillo. Finché un giorno un bambino con un paio di forbici non le divide e le bambole, ridotte a pezzettini di carta, volano in cielo. Ma le bambole non spariscono, continuano a cantare e a tenersi per mano nella memoria della bambina. E anni dopo, ci sarà una nuova mamma, una nuova bambina e nuove coraggiosissime bambole di carta…

Julia Donaldson è una scrittrice e drammaturga inglese. È conosciuta per le sue storie in rima per bambini, in particolare quelle illustrate da Axel Scheffler, che includono Il Gruffalò. Rebecca Cobb è un’illustratrice britannica di libri per bambini. Ha vinto numerosi premi.

pp. 32

€ 16,00

Dai 4 anni

IN LIBRERIA DAL 6 SETTEMBRE 2022