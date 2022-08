Hiv: passaggio da un regime con TDF a un regime con TAF è sicuro

Nelle persone con Hiv, il passaggio da un regime con TDF a un regime con TAF non ha comportato variazioni nei livelli degli enzimi epatici e di altri marcatori metabolici

Nelle persone con Hiv, il passaggio da un regime con TDF a un regime con TAF non ha comportato variazioni clinicamente significative nei livelli degli enzimi epatici e di altri marcatori metabolici in una mediana di 42 mesi dopo il cambio di terapia, secondo i dati presentati all’Italian Conference on Aids and Antiviral Research (ICAR) 2022.

Nei pazienti con esperienza di terapia antiretrovirale (ART) alcuni studi hanno rilevato un aumento degli enzimi epatici durante il trattamento con tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e una riduzione dei valori di alanina aminotransferasi (ALT) dopo la sostituzione di TDF con tenofovir alafenamide (TAF).

Tuttavia è stata poco studiata la velocità di modifica degli enzimi epatici in concomitanza con quella di altri marcatori dopo il passaggio a TAF e il possibile ruolo dell’anchor drug utilizzato sulle traiettorie dei marcatori rimane poco chiaro, hanno premesso gli autori.

Valutazione di enzimi epatici e altri parametri metabolici

L’analisi ha incluso persone con Hiv ed esperienza di ART di età superiore ai 18 anni arruolati nella coorte dello studio della Fondazione ICONA, che sono passati in qualsiasi momento da un regime basato su TDF a uno basato su TAF mentre avevano una carica virale ≤50 copie/ml.

Per essere inclusi nella valutazione i pazienti dovevano avere almeno 2 misurazioni dei marcatori durante il trattamento con TDF e TAF. Le variazioni medie degli enzimi epatici (AST, ALT, GGT, ALP), del profilo metabolico (glucosio, trigliceridi, colesterolo totale, LDL e colesterolo totale/HDL) e del rapporto creatinina sierica/eGFR, rilevate utilizzando una coppia di valori misurati prima e dopo lo switch, sono state confrontate utilizzando un t-test accoppiato.

Per valutare le traiettorie dei marcatori sono stati utilizzati modelli misti con intercettazione casuale e pendenza. Per tutti i marcatori è stato utilizzato un modello lineare a gradini con una variazione di pendenza a 1 anno dopo il cambio di terapia. Per valutare l’effetto della classe del farmaco di ancoraggio (NNRTI, PI, INSTI) utilizzato nel regime TAF sui cambiamenti di alanina amino transferasi è stato utilizzato un modello quadratico con interazioni.

I quasi 3.000 pazienti con Hiv coinvolti nell’analisi, per l’81% maschi e con un’età mediana di 45 anni, dopo aver ricevuto TDF per una mediana di 31 mesi sono passati a un regime contenente TAF in combinazione con un inibitore non nucleosidico della transcrittasi inversa NNRTI (N=1.337), un inibitore delle proteasi (PI/r) (N=489) o un inibitore dell’integrasi (INSTI) (N=1.105).

Al basale 347 soggetti (12%) presentavano epatite virale cronica, mentre solo 44 (2%) presentavano un aumento degli enzimi epatici. Sempre al basale sono state trovate correlazioni deboli tra ALT e colesterolo HDL, trigliceridi e glucosio (rispettivamente ρ=0,07, p<0,000; ρ=0,13, p<0,001; ρ=0,08, p<0,001).

Variazioni non significative

Quando sono stati confrontati i periodi in cui i partecipanti erano sottoposti a TDF rispetto a TAF sono state rilevate differenze nei cambiamenti di alcuni parametri, anche se nessuno clinicamente significativo. In un follow-up mediano di 42 mesi dopo lo switch, è stata osservata una moderata riduzione degli enzimi epatici nel 1° anno, seguita da un leggero aumento, mentre il profilo metabolico e renale ha mostrato un andamento opposto, con valori che sono comunque rimasti entro l’intervallo di normalità.

Le traiettorie a forma di U per ALT dopo lo switch hanno suggerito una differenza nell’evoluzione dell’enzima in base alla classe di farmaci di ancoraggio (p=0,04 per l’interazione)

«Nella nostra coorte di persone con Hiv che sono passate da regimi TDF a TAF con un carica virale ≤50 copie/ml, non sono state osservate variazioni clinicamente significative nei marcatori in una mediana di 42 mesi dopo il cambio di terapia» hanno concluso i ricercatori. «La classe del farmaco di ancoraggio utilizzato sembrava avere un effetto sulla forma della curva dei cambiamenti di ALT».

Bibliografia

Poliseno M et al. Liver enzymes levels, metabolic and renal profile modifications after switching from TDF to TAF- based regimens among ART experienced PLWH in ICONA cohort.