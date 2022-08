Genova Blue District cerca soluzioni sostenibili per il mare

“Call For Innovation” dedicata al tema dello sport nella Blue Economy lanciata dal Genova Blue District in vista della manifestazione “The Ocean Race”

Nel giugno 2023 la città di Genova ospiterà la manifestazione “The Ocean Race – The Grand Finale”: nel capoluogo ligure si sta lavorando perché questo evento planetario possa essere una leva per generare idee, innovazione, prodotti, servizi, nuove attività di impresa, capaci di misurarsi con l’utilizzazione sostenibile del mare favorendone al contempo la vivibilità, accessibilità e fruibilità per tutti.

Il percorso verso “The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2023” sarà accompagnato da iniziative per dare visibilità alle proposte e alla cultura di innovazione sostenibile legata agli sport del mare, compresa l’organizzazione di un Innovation Village che rimarrà allestito nei 10 giorni della manifestazione, per mostrare e far fare esperienza delle soluzioni sostenibili individuate.

E’ in questo ambito che si colloca la “Call For Innovation” dedicata al tema dello sport nella Blue Economy lanciata dal Genova Blue District -di cui il cnr è partner – finalizzata alla ricerca, applicazione e diffusione di soluzioni sostenibili nella cornice dei valori dell’iniziativa “The Ocean Race” e degli sport del mare. L’avviso relativoa alla call è emesso da Job Centre srl, società a socio unico Comune di Genova, soggetto gestore del Genova Blue District e soggetto attuatore del progetto. L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con il team di The Ocean Race e prevede il supporto tecnico di I3P – Incubatore del Politecnico di Torino – S.C.p.A. ed il supporto delle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Carige.

La finalità specifica dell’avviso è identificare e sostenere soluzioni tecnologiche o modelli di business rispondenti alle sfide strategiche e di impatto sulla sostenibilità, in grado di proporsi come efficaci e ad alta capacità innovativa e dimostrabilità, in grado cioè, durante l’Innovation Village, di supportare e rendere tangibili, come esperienza, sia lato business che lato visitatori e cittadini, le ricadute concrete dell’innovazione di prodotto o di processo proposta.

La cornice di riferimento e la leva su cui si agisce è quella della consapevolezza e della propensione alla sostenibilità, nonché dei valori inclusivi e di pari opportunità, che lo sport in genere -e gli sport nautici e gli sport d’acqua, nonché le attività ludico ricreative a contatto con il mare, in particolare- sono capaci di generare.

Si cercano soluzioni abilitanti per l’accesso e l’uso ottimale alle risorse, la partecipazione degli sportivi alla salvaguardia e ripristino dell’ambiente, l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dell’impatto dei materiali utilizzati.

Una particolare attenzione è richiesta all’integrabilità, ai sistemi aperti e open data ed alla sostenibilità economica. Inoltre, verrà dato particolare peso a chi saprà proporre nel proprio progetto un impatto a medio-lungo termine a beneficio del territorio locale.

Le soluzioni possono essere portate da start up o PMI innovative, che riceveranno un contributo da 40.000 a 200.000 euro. Ai proponenti si chiede un piano di attività dimostrative, che sarà poi messo a punto durante la fase di assistenza ed armonizzato con l’agenda ed il layout dell’Innovation Village. Ogni proponente dovrà proporre il modo di utilizzare l’evento per raggiungere partner, investitori, mercati e per far realizzare esperienze di innovazione sostenibile ai visitatori.

La deadline per la partecipazione è fissata al 4 settembre 2022.

