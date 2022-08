Fuori “Diversi”, il nuovo singolo di Effetti

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Diversi”, il nuovo singolo del trapanese Effetti

“DIVERSI” è un brano che si muove tra influenze pop, indie e R&B, in cui esploro il mio intenso rapporto con la musica, a cui mi rivolgo direttamente. La traccia immortala il momento in cui ho capito che la vita che stavo vivendo non faceva per me e che era il momento di intraprendere una nuova strada. Il testo è un invito a credere sempre in sé stessi e nei propri sogni, anche sentendosi diversi dagli altri. Credo che il brano trasmetta la positività e l’energia che mi contraddistingue. Vivila.

Effetti nasce in provincia di Trapani nel 1997. Si avvicina per la prima volta alla musica all’età di 9 anni attraverso il Sax, per poi successivamente entrare a far parte della Banda Musicale del paese, dove ne fa parte per circa 6 anni. Successivamente spinto dalla voglia irrefrenabile di imparare diversi strumenti, comincia a studiare la Tromba e ad imparare da autodidatta la chitarra, grazie al fratello. All’età di 18 anni si trasferisce a Torino dove comincia a scrivere i primi testi. Nel 2021 è iniziata l’evoluzione dello stile musicale e, con la collaborazione di Polezsky, è nato un nuovo progetto con influenze Pop, Lo-fi ed R&B.