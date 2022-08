Da Accademia Costume & Moda e ETRO 3 nuove borse di studio

Accademia Costume & Moda e ETRO annunciano l’offerta di 3 nuove borse di studio per il Corso Triennale in Fashion Management: Sistema del Prodotto Moda

Accademia Costume & Moda (ACM) e ETRO annunciano l’offerta di 3 nuove borse di studio per il Corso Triennale in Fashion Management: Sistema del Prodotto Moda in partenza a novembre di quest’anno nella sede milanese di via Fogazzaro 23, dedicata alle aree della Comunicazione e del Design Management per la Moda e lo Spettacolo.

ACM da sempre sostiene gli studenti più meritevoli con 28 borse di studio dedicate, a cui si aggiungono 7 borse di studio elargite da alcune delle aziende più rinomate del Sistema Moda italiano, tra le quali c’è ETRO, per la formazione di figure manageriali e professionisti poliedrici in grado di affrontare le nuove sfide imposte dal mercato.

Un’ulteriore opportunità per gli studenti che decideranno di vivere l’esperienza formativa che ACM ha consolidato in più di 50 anni di attività, e che ha portato il tasso di occupazione degli studenti oltre l’85% sulle Triennali e il 95% sui Master, in Italia e nel mondo.

Il Corso Triennale in Fashion Management lavora su due aree specifiche: il Design poichè il senso di un’azienda creativa ruota intorno ad esso, al processo, alle metodologie e alla realizzazione dei prodotti da comunicare e da distribuire sui mercati e il Management, perché l’obiettivo formativo di questo corso attiene alla costruzione di figure manageriali innovative, in grado di comprendere e implementare i processi e la complessità di aziende che si confrontano con il prodotto, la sua comunicazione, le strategie concettuali, economiche e sostenibili che guidano il DNA di un brand.

Nello specifico il Corso Triennale in Fashion Management si avvarrà del sostegno di ETRO.