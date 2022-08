COP27: manifestazioni di interesse aperte fino al 9 settembre

Manifestazione di interesse per candidature di side event presso il Padiglione italiano alla COP27 aperte fino al 9 settembre: come partecipare

In vista della prossima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP27), che si terrà a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica invita organi istituzionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative nazionali e settore privato a candidarsi per la realizzazione o sponsorizzazione di side event, seminari e presentazioni da svolgersi presso il padiglione italiano nelle giornate della Conferenza.

I temi proposti dovranno essere inerenti alle sfide poste dal cambiamento climatico, considerando che la XXVII Conferenza sul clima sarà incentrata sulle azioni ambiziose per attuare gli impegni presi per il raggiungimento dell’obbiettivo di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C, facendo ogni sforzo per rimanere entro 1,5 °C rispetto all’era preindustriale. Le candidature verranno selezionate in ordine cronologico di arrivo, con preferenza per eventi istituzionali aventi ad oggetto esperienze e buone pratiche adottate da realtà italiane, anche in termini progettuali e di cooperazione, attività, misure e iniziative virtuose in termini di contrasto al cambiamento climatico.

Sono ammessi eventi di durata non superiore alle due ore, da tenersi preferibilmente in lingua inglese.

Il Ministero della Transizione Ecologica fornirà ai selezionati la sala e le attrezzature di supporto audio-visivo. Altre spese inerenti ad aspetti organizzativi degli eventi, quali viaggi e soggiorni, servizi di traduzione/interpretariato, catering, inviti o altro, resteranno a carico dei soggetti proponenti.

Si precisa che l’accesso ai padiglioni della Conferenza delle Parti, incluso quello italiano, è concesso previa registrazione nominale presso il Segretariato UNFCCC, che il Ministero garantirà esclusivamente per i relatori e gli organizzatori degli eventi selezionati. Il pubblico degli eventi sarà costituito dai partecipanti accreditati alla COP27 in qualità di membri di delegazione, osservatori o stampa.

I soggetti interessati sono invitati a presentare le proposte compilando il modulo disponibile qui [https://forms.gle/ceWRXuFvS2KMNKSB6] entro e non oltre le ore 12.00 del 9 settembre 2022.