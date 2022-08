“Scacchi e Tarocchi” a Terra del Sole fino al 4 settembre

Il Palio di Santa Reparata a Terra del Sole si arricchisce con “Scacchi e Tarocchi”, evento artistico letterario che si articola in vari momenti e in diverse giornate

Nell’ambito del tradizionale Palio di Santa Reparata di Terra del Sole, Ente Palio e Pro loco Terra del Sole, presentano, in collaborazione con LOGOS associazione culturale, e con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Scacchi e Tarocchi, un evento artistico letterario che si articola in vari momenti e in diverse giornate. Si parte con la collettiva di pittura e scultura Scacchi e Tarocchi. Cavalli, Cavalieri. Fanti. Dame, Regine, Re. L’evento espositivo che si terrà nel magnifico Palazzo Pretorio, Salone del Commissario, di Terra del Sole, dal 20 agosto al 4 settembre, vedrà svolgersi in contemporanea alla collettiva, la personale di scultura di Mario Zanoni con proiezione di un video dell’autore, dal titolo Scacchi & Tarocchi. Contesa ermetica tra gioco e divinazione.

Ad esporre nella collettiva sono: Angela Amadei, Luciana Ceci, Serena Certini, Eleonora Dalmonte, Francesca Guiducci, Piero Gulminelli, Elena Modelli, Lorenzo Senzi, Giorgio Strocchi, Paola Tassinari. Dieci artisti, tra maestri ed emergenti, cui si aggiunge il maestro Mario Zanoni, con la sua personale di opere scultoree e video. Nell’insieme saranno esposte oltre 50 opere, tra dipinti e sculture, rappresentative di una personalissima, quanto spesso attualizzata, lettura ed interpretazione iconografica del mondo cavalleresco, con il suo repertorio di armi, di tenzoni, di amore e di corte. Un mondo che simbolicamente si può sintetizzare attraverso il gioco, in particolare degli scacchi e dei tarocchi che di questo mondo, mantengono, anche nella contemporaneità, l’impronta. E che, laddove ad indagarne l’essenza venga chiamata la sensibilità artistica, non possono che arricchirsi di elementi interpretativi, così conferendo ulteriore fascino e mistero alla sfida, alla contesa e alle arti divinatorie.

Il 24 agosto, a partire dalle ore 11,00, sarà la volta della performance pittorica: Rinascimentoinrock del maestro Fernando Mangone, artista di fama internazionale presente nella edizione di quest’anno, come in altre edizioni, alla Biennale dell’arte di Venezia e, di recente, in mostra, con una vastissima rassegna di fantasmagorici inediti, a Pietrasanta. Mangone si esibirà in una performance a sorpresa sul tema delle mostre in corso. A fare da cornice saranno i suggestivi spazi del chiostro di Palazzo Pretorio, dove l’opera realizzata rimarrà esposta, per la gioia dei visitatori, fino al 4 settembre.

Il 4 settembre, nella serata conclusiva del Palio, si terrà, alle 20,30, in Piazza d’Armi, una singolare e originalissima performance teatrale dal titolo “Il mio regno per un cavallo” (Shakespeare, Riccardo III) a cura di Saul Gerevini e dell’attrice Roberta C. La Guardia del Collettivo Artistico dei Realisti Visionari su testi di opere shakespeariane evocativi dei temi delle mostre. L’intero evento artistico culturale è realizzato in partnership con ARTinGENIO MUSEUM di Francesco Corsi, Acca International e Galleria Ess&rrE di Roma.

Terra del Sole:

Scacchi e Tarocchi

Mostra collettiva di pittura e scultura

Personale di scultura e video

di Mario Zanoni

20 agosto/ 4 settembre 2022

Palazzo Pretorio

24 agosto

Rinascimentoinrock

Performance di Fernando Mangone

Chiostro di Palazzo Pretorio

4 settembre

Il mio regno per un cavallo

A cura di Saul Gerevini e Roberta C. La Guardia

Piazza d’Armi, Terra del Sole

Le mostre sono visitabili tutti i giorni, dalle 16,30 alle 19,30. Nei festivi anche al mattino, dalle 10,30 alle 12,30. Per info 0543 6766766 oppure 3357026444