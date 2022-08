Samsung Biologics punta alle terapie cellulari e geniche

La biotech sudcoreana Samsung Biologics esplorerà la possibilità di aggiungere la terapia cellulare e genica al suo portafoglio

John Rim, CEO di Samsung Biologics, ha dichiarato che la biotech sudcoreana esplorerà la possibilità di aggiungere la terapia cellulare e genica al suo portafoglio, cercando di estendere la sua portata oltre il settore della produzione a contratto. Rim, che è stato nominato CEO alla fine del 2020, ha osservato che il mercato delle terapie cellulari e geniche “non è ancora maturo, quindi se si aspetta ancora un po’, sarà disponibile una buona vendita a un prezzo adeguato”.

All’inizio di quest’anno, l’azienda ha dichiarato che tra gli obiettivi per il 2022 c’è l’espansione dell’impronta globale e l’aggiunta di capacità di produzione di sostanze farmacologiche a base di mRNA a seguito di accordi di produzione con Moderna e GreenLight Biosciences. Samsung Biologics ha recentemente avviato la produzione di sostanze farmacologiche a base di mRNA per GreenLight nel suo campus di biomanifattura a Songdo, Incheon, Corea del Sud. “Ci sono solo due aziende al mondo che producono mRNA, e avere un’azienda che produce materiali a base di mRNA in Corea rappresenta un importante fattore di competitività”, ha dichiarato Rim.

Nel frattempo, Samsung Biologics sta costruendo un quarto impianto a Songdo, che dovrebbe essere parzialmente operativo in ottobre e funzionare a pieno regime entro il secondo trimestre del 2023. Ha inoltre in programma di iniziare a lavorare su un nuovo impianto, denominato Plant 5, dove offrirà servizi di prodotti multimodali, tra cui terapie cellulari e geniche e vaccini di nuova generazione che utilizzano mRNA, pDNA e vettori virali.

Rim ha comunque espresso una nota di prudenza, sottolineando che “molte aziende hanno costruito fabbriche di terapie cellulari e geniche, ma con il deterioramento del sentimento degli investitori… molte sono in vendita ora. La chiave è se riusciranno a sopravvivere fino al 2024”. La domanda di prodotti per la terapia cellulare e genica è troppo bassa al momento, afferma il CEO, e “non è ancora un settore redditizio”.

Ad aprile, Samsung Biologics ha completato l’acquisto della quota di Biogen nella joint venture Samsung Bioepis per i biosimilari per 2,3 miliardi di dollari. Rim ha dichiarato che il trasferimento di asset aggiungerà velocità alla crescita a medio e lungo termine, alimentata dallo sviluppo di nuove pipeline, dall’innovazione e dalla scoperta di farmaci.

La biotech sudcoreana si sta già avventurando nello sviluppo di farmaci da vendere poi per conto proprio, al di là dei servizi a contratto. “È stata una buona scelta per noi iniziare con la produzione a contratto con un rischio relativamente minore e non risparmieremo sforzi per lanciare un fondo e investire nello sviluppo di nuovi farmaci sulla base dell’esperienza accumulata con la produzione a contratto”, ha aggiunto il CEO.