Previsioni meteo 16 agosto 2022: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 agosto 2022: cieli coperti e piogge sparse al Nord e al Centro, clima estivo sulle regioni del Sud

Dopo un Ferragosto caratterizzato da piogge sparse sulle regioni del Nord e del Centro Italia, condizioni meteo con poche variazioni nella giornata di oggi. Avremo infatti cieli coperti e possibilità di piogge sulle zone settentrionali e centrali della nostra Penisola, oltre alle zone costiere del Centro-Sud. Bel tempo invece sulle Isole Maggiori, con sole e caldo in aumento anche se senza eccessi come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’evoluzione per i prossimi giorni vedrà ancora condizioni di tempo instabile al Nord e parte del Centro, mentre sarà estate piena al Sud, Sardegna e Sicilia. Aumenteranno anche le temperature, ma il caldo non sarà paragonabile a quello di Giugno e Luglio.

Intanto per oggi, martedì 16 agosto 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio precipitazioni in estensione a tutte le regioni del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio ancora piogge sparse su tutte le regioni. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni sui settori tirrenici. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge in arrivo tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento al Nord, minime e massime in aumento al Centro-Sud.

