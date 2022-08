Gli Psicantria tornano con il brano “Il coraggio”

La nuova canzone degli Psicantria farà parte del libro-disco “Abitarsi. La psicantria delle emozioni” (vol. 4), in uscita nel mese di settembre 2022

Si intitola “Il coraggio”, esce in digitale, ed è il nuovo brano del duo Psicantria, costituito dal modenese Gaspare Palmieri e dal bolognese Cristian Grassilli. Il brano è il primo singolo tratto dal libro-disco “Abitarsi. La psicantria delle emozioni” (vol. 4), in uscita in settembre per Meridiana.

“Il coraggio parla dell’importanza di coltivare la virtù del coraggio in questo difficile momento psicosociale – è il commento degli autori Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli, entrambi psicoterapeuti e cantautori – La canzone si ispira a Cecilia Camellini, nuotatrice ipovedente e campionessa paralimpica, ma si rivolge a tutti i coraggiosi, alle persone che lottano per i propri diritti e che non si danno mai per vinti. L’aver scelto come testimonial del brano e protagonista del video un’atleta con una disabilità ha l’intento di favorire la sensibilizzazione rispetto ai temi dell’inclusione della diversità e della lotta contro qualsiasi pregiudizio fisico, psichico o di genere”.

Il coraggio non è solo nelle imprese epiche, ma anche nelle sfide quotidiane che la vita presenta ed è una virtù che si può coltivare. Un gesto coraggioso non è solo attivo, a volte comporta anche il rinunciare a qualcosa o qualcuno o semplicemente “lasciare andare”, ma soprattutto un atteggiamento coraggioso non prevede la repressione o la negazione della paura, ma si concretizza nel tentativo di riconoscerla, accoglierla e gestirla.

La canzone farà parte del libro-disco “Abitarsi. La psicantria delle emozioni” (vol. 4), in uscita nel mese di settembre 2022 per l’editore Meridiana. Questo quarto libro-disco ha la finalità psicoeducativa di raccontare le emozioni (rabbia, paura, vergogna) e i sentimenti umani (coraggio, invidia, compassione, gentilezza) attraverso canzoni inedite e contributi di esperti psichiatri e psicologi sugli argomenti trattati.