Due “Chitarre d’oro” al virtuoso parmigiano Giampaolo Bandini

Due Chitarre d’oro 2022 sono state assegnate a Giampaolo Bandini, 50 anni, chitarrista concertista parmigiano e direttore artistico dalla Società dei Concerti di Parma

Non una, ma ben due Chitarre d’oro 2022 sono state assegnate a Giampaolo Bandini, 50 anni, chitarrista concertista parmigiano e direttore artistico dalla Società dei Concerti di Parma. Il prestigioso riconoscimento gli viene conferito dal Convegno Internazionale di Chitarra per due categorie. La prima è la Didattica: Bandini è Docente al Conservatorio Boccherini di Lucca, dove in pochi anni ha saputo creare un polo chitarristico tra i più importanti in Europa, e al Master di II livello del Conservatorio Boito di Parma. Tiene inoltre masterclass nelle più importanti Accademie e Università del mondo e la sua grande passione per l’insegnamento ha permesso a molti suoi allievi di imporsi nei più prestigiosi concorsi internazionali.

La seconda Chitarra d’oro è per il miglior CD con chitarra, in riferimento a “Mario Castelnuovo Tedesco: Guitar Chamber Works-Complete Edition” (Decca): si tratta della prima registrazione integrale della musica da camera strumentale con chitarra del grande compositore fiorentino, interpretata da alcuni tra i più apprezzati musicisti italiani, oltre allo stesso Bandini, il Quartetto Adorno, Francesco Di Rosa, Stefano Cerrato, Andrea Oliva, Augusto Mianiti e Alberto Miodini. La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà sabato 8 ottobre 2022 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, nel corso della 27^ edizione del Convegno, presieduto da Filippo Michelangeli e diretto da Frédéric Zigante, che quest’anno è dedicato alla memoria di Angelo Gilardino.

Giampaolo Bandini, artista Decca, è oggi considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena internazionale. Figura regolarmente nei cartelloni dei più importanti Festival di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Africa all’Asia e al Sud America (Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica di San Pietroburgo, Carnegie Hall di New York, International Center for performing arts di Pechino, Sala Tchaikovsky di Mosca, Arts Center di Seoul, Ircam di Parigi). Ha effettuato tournée in più di 50 paesi del mondo, sia come solista che con le più importanti orchestre internazionali.

Collabora con artisti del calibro di Salvatore Accardo, Avi Avital, Massimo Quarta, Andrea Oliva, Trio di Parma, Danilo Rossi, Corrado Giuffredi, Quartetto Nous, Enrico Bronzi, Quartetto della Scala, Sonia Ganassi, Michele Pertusi e con Sergio Rubini, Elio (delle Storie Tese), Monica Guerritore, Maddalena Crippa, Amanda Sandrelli, Marco Baliani e molti altri. Nel 2011 gli è stata conferita dal Comitato Scientifico del Convegno di Alessandria la prestigiosa Chitarra d’oro. Ha registrato più di 15 cd per importanti etichette italiane ed estere. Nel 2017 è uscito il suo debutto discografico “Escualo” (in duo con Cesare Chiacchiaretta) per la prestigiosa Decca Classics, e nel 2020 per la stessa etichetta “Intimate Paganini” per chitarra sola, registrato con la chitarra G. Fabricatore 1826, appartenuta a Niccolò Paganini e “Tango y Folia” in duo con Cesare Chiacchiaretta.