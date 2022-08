Da Henry Moore a Tony Cragg: gli eventi di settembre al Museo Novecento

Da Henry Moore a Tony Cragg, dalla terza edizione del premio Rinascimento+ fino a Passione Novecento: gli eventi di settembre al Museo Novecento

A settembre Firenze torna a essere capitale del contemporaneo grazie alla Florence Art Week, la settimana dell’arte annunciata dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto protagonisti in città grandi artisti del panorama internazionale, un ricco calendario di appuntamenti culturali è pronto a invadere la città dal 16 al 24 settembre 2022.

In occasione di questo importante appuntamento, il Museo Novecento ha organizzato un vasto programma di mostre e eventi nella sede delle ex Leopoldine e in altri luoghi simbolo della città, da Palazzo Medici Riccardi alle sponde dell’Arno. I progetti di Museo Novecento e Palazzo Medici Riccardi sono organizzati da MUS.E.

Si comincia con la mostra Henry Moore in Florence, un omaggio a 50 anni di distanza dalla memorabile mostra al Forte di Belvedere del 1972, in programma dal 16 settembre al 31 marzo 2022. Dopo le grandi esposizioni Henry Moore. Il Disegno dello scultore e Henry Moore in Toscana, entrambe ospitate presso il Museo Novecento nel 2021, la città rende omaggio al maestro inglese con un progetto realizzato grazie alla rinnovata collaborazione con la Henry Moore Foundation e la BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze.

La mostra, curata da Sebastiano Barassi, Head of Collections and Exhibitions della Henry Moore Foundation e da Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento, presenta due opere monumentali, rintracciate all’interno della grande produzione scultorea di Henry Moore (Castleford, 1898 – Perry Green 1986). Dal 16 settembre 2022 al 31 marzo 2023 Family Group e Large Interior Form saranno esposte rispettivamente in due luoghi simbolo della città: Piazza della Signoria ed eccezionalmente sul Sagrato dell’Abbazia di San Miniato al Monte, in dialogo con il patrimonio storico-artistico di Firenze. La mostra durerà fino al 31 marzo 2023 e si aggiunge a quelle già realizzate negli anni precedenti che hanno visto l’arte con temporanea dialogare con il grande patrimonio storico artistico della città, a come quelle di Fabre e Koons, Fisher e Vezzoli. La mostra sancisce anche una rinnovata collaborazione con La Biennale Internazionale dell’Antiquariato.

In concomitanza con l’esposizione di queste due sculture, all’interno della Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è prevista l’esposizione Back to Moore. Forte Belvedere 1972, dal 19 al 23 settembre 2022, una mostra di immagini storiche raccolte dagli archivi personali di tutti coloro che, provenienti da ogni parte d’Italia, visitarono l’esposizione. Una collezione di ricordi raccolta dal Museo Novecento tramite un contest lanciato sui quotidiani locali e proseguito sui canali social del museo, che permetterà di rivivere quell’evento che fu così emblematico per la città di Firenze, per il mondo dell’arte ben oltre i confini nazionali e per la collettività.

Dal 23 settembre 2022 fino al 29 gennaio 2023 Tony Cragg (Liverpool, 1949) sarà protagonista al Museo Novecento con una grande monografica a cura di Sergio Risaliti che presenta una selezione di sculture e opere su carta. Il maestro inglese, uno dei più celebri esponenti della scultura contemporanea, è conosciuto soprattutto per aver contribuito ad un rinnovamento del linguaggio plastico grazie all’introduzione di nuovi materiali e nuove tecniche, tra le più sperimentali e innovative del nostro tempo. Per la prima volta saranno esposte tre sculture monumentali all’interno del chiostro del Museo Novecento. Il progetto, assolutamente inedito, è pensato come uno strumento di mediazione volto a presentare non solo le opere (sculture e disegni) ma anche il processo creativo dell’artista.

Giunto alla sua terza edizione, il premio RINASCIMENTO+ torna a essere protagonista in occasione della Florence Art Week. Nella città dei Medici si rinnova la passione per il collezionismo di arte contemporanea, sancito da questo prestigioso riconoscimento internazionale che viene consegnato a eminenti personalità del collezionismo e del mecenatismo per il loro sostegno all’arte e agli artisti. La cerimonia avrà luogo venerdì 23 settembre nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella.

I premi verranno consegnati in occasione della cena di gala organizzata in collaborazione con BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, la mostra mercato più importante al mondo per l’arte antica italiana che, ogni due anni, porta a Firenze il meglio dell’antiquariato nazionale ed internazionale. Un’importante sinergia che quest’anno si aggiunge alla Florence Art Week, che trasformerà Firenze in una grande capitale dell’arte antica e contemporanea.

Quest’anno, ai collezionisti e mecenati vincitori della terza edizione di RINASCIMENTO+ verrà consegnato un premio speciale, ideato dall’artista Emiliano Maggi (Roma, 1977). Per la prima volta, viene affidata la realizzazione del premio alle mani di un artista, scelta che si pone in linea con la volontà già espressa in precedenza da parte del Museo Novecento di dare spazio e incoraggiare le produzioni artistiche contemporanee. Noto per la sua ricerca poliedrica – che spazia dalla performance alla produzione scultorea, dalla pittura alla fotografia, dalla musica alla realizzazione di gioielli – Emiliano Maggi coniuga sapientemente ritualità e iconografia rurale, mitologia e cinema.

Insieme alla realizzazione del premio, Emiliano Maggi realizzerà altresì una performance sull’Arno la sera del 23 settembre, a cura di Caroline Corbetta. Un omaggio agli espositori e agli ospiti della Biennale Internazionale dell’Antiquariato presenti a Palazzo Corsini. Un evento che ricalca le grandi manifestazioni teatrali che si svolgevano nel passato sull’Arno. Una performance che fa rinascere miti e archetipi figurativi de passato in un linguaggio di forme inedite.

Sempre in ambito di collezionismo si inserisce la mostra Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, che dal 24 settembre 2022 al 15 gennaio 2023 sarà ospitata presso la prestigiosa sede di Palazzo Medici Riccardi, dove il collezionismo moderno è nato all’epoca di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo Il Magnifico. La mostra, a cura di Sergio Risaliti e promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, ospita una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane. Un viaggio nell’arte del Novecento costruito sulla base di un amore per l’arte moderna e contemporanea che prosegue, attraverso un fil rouge, la storia della città in cui le vicende artistiche e quelle del collezionismo privato si sono intrecciate nei secoli, seminando nel territorio una predisposizione sensibile alle avanguardie e alle sue più avanzate sperimentazioni. Un’occasione preziosa per ammirare opere di Paul Klee, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, Lucio Fontana, Alberto Burri, assieme a quelle di Andy Warhol e Roy Lichenstein, Cecily Brown e Tracey Emin. Grazie alla passione dei collezionisti, nata in particolare nelle ‘camere’ e negli studioli di Palazzo Medici, si è affermata l’autonomia delle opere d’arte, apprezzate per se stesse, curate, contemplate e custodite.