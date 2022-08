Criptovalute: perché si dovrebbe investire in meme e non in memecoin

Mentre Dogecoin e Shiba Inu sono monete alternative, la loro esistenza dipende in gran parte da un approccio basato sulla comunità

Il mercato delle criptovalute, che continua a lottare contro l’incertezza, ha un altro problema da affrontare con le meme coin. Si ritiene che la struttura e l’utilità delle meme coin, pubblicizzate dalle piattaforme dei social media, siano già in discussione. “Queste monete sono spesso detenute da un piccolo gruppo di persone che possiedono grandi concentrazioni. Il 48% di Dogecoin (DOGE) è controllato da sette portafogli di criptovalute. Per Shiba Inu (o SHIB), il 69% della proprietà è concentrato in 15 portafogli. Con una concentrazione così elevata, un grande investitore potrebbe manipolare il mercato con la sua posizione o far crollare il prezzo della moneta quando incassa le sue partecipazioni”, ha dichiarato a FE Digital Currency Raj A Kapoor, fondatore di India Blockchain Alliance. Dogecoin e Shiba Inu sono entrambe monete alternative e la loro esistenza dipende in larga misura da un approccio basato sulla comunità.

Si ritiene che le monete meme siano prive di valore intrinseco

Hanno un valore, in termini di capitalizzazione di mercato, ma si basano esclusivamente sull’intrattenimento. “Sicuramente c’è molta eccitazione tra la gente. La maggior parte degli investitori non comprende le criptovalute e la blockchain. Le monete meme come dogecoin e Shiba Inu sono un fenomeno temporaneo”, ha dichiarato Gaurav Mehta, CEO di Catax.

Secondo una ricerca pubblicata dal Nasdaq, la borsa statunitense, l’acquisto di monete meme viene effettuato principalmente da individui influenzati da fattori finanziari esclusivi. Per gli investitori in criptovalute, il profilo rischio-rendimento di Ethereum, Bitcoin e delle altcoin più grandi come Cardano è considerato più valido rispetto alle meme coins. È interessante notare che Dogecoin ha una capitalizzazione di mercato di oltre 85 miliardi di dollari, e dietro di lei c’è Shiba Inu con quasi 38 miliardi di dollari. Tuttavia, sarebbe ingenuo escludere le monete meme nell’attuale mercato ribassista. Inoltre, investire in meme coin è molto semplice, basta procedere con la Bittrader iscrizione e iniziare con pochi euro. “Le monete meme sono come azioni da un centesimo che continueranno ad attirare i neofiti e gli speculatori nei mercati delle criptovalute. Tuttavia, coloro che hanno una mentalità da investitori a lungo termine tendono a valutare le criptovalute in modo spassionato e a prendere in considerazione i fondamentali del protocollo quando prendono le decisioni di investimento”, ha dichiarato Sharat Chandra, vicepresidente – Ricerca e strategia di EarthId.

Le principali criptovalute da tenere d’occhio questa settimana

Il 5 agosto, lo strumento di monitoraggio on-chain Material Indicators ha twittato che se il Bitcoin (BTC) sale oltre i 25.000 dollari, non ci sarà alcuna resistenza significativa fino al livello di 26.000-28.000 dollari.

Negli ultimi giorni, il Bitcoin è stato scambiato in prossimità della media mobile esponenziale a 20 giorni (22.719 dollari), indicando una feroce battaglia tra tori e orsi. I tori sono riusciti a mantenere il livello, ma non sono stati in grado di produrre un potente rimbalzo da esso. Ciò indica una mancanza di domanda a livelli più alti.

Quando Quant (QNT) ha toccato un minimo intraday di 40 dollari il 13 giugno, ha recuperato rapidamente. A 115 dollari, gli orsi hanno tentato di fermare la tendenza al rialzo, ma il 26 luglio i tori hanno comprato aggressivamente il calo sotto l’EMA a 20 giorni (103 dollari).

Il 6 agosto, i tori hanno mantenuto il loro ritmo e hanno spinto il prezzo al di sopra della barriera di 115 dollari. Questo dimostra che la tendenza al rialzo è ripresa. La coppia QNT/USDT potrebbe aumentare il prezzo fino all’area di resistenza superiore tra 154 e 162 dollari, ma gli orsi potrebbero poi lanciare un feroce contrattacco.

La ripresa di Maker (MKR) sta incontrando una resistenza significativa vicino a 1.100 dollari, ma il fatto che i tori abbiano impedito un calo al di sotto della media mobile esponenziale a 20 giorni (1.044 dollari) è incoraggiante.

La coppia MKR/USDT potrebbe salire fino a 1.400 dollari prima di guadagnare slancio verso l’obiettivo del modello di 1.570 dollari se i tori riusciranno a spingere e mantenere il prezzo al di sopra della zona di resistenza superiore tra 1.100 e 1.188 dollari. Una mossa del genere implicherebbe che la coppia potrebbe aver toccato il fondo.