“AAA Amore” è il nuovo singolo estivo dei Popular Chic

Estate, positività e voglia di innamorarsi: tanto semplice quanto efficace il nuovo singolo dei Popular Chic “AAA Amore”.

Squadra che vince non si cambia: è ancora Rebbel, ormai beatmaker di fiducia del duo, a comporre la base. Il pezzo strizza l’occhio alle sonorità electro pop e prende come ispirazione i The Chainsmokers e Marshmello.

Il testo Daniele lo ha scritto in venti minuti e il giorno dopo il brano risuonava già nella sala di incisione del Waves Music Studio.

Il lyric video è a cura di Mario Boccuni.

“AAA Amore” è distribuito su tutti i digital stores dall’etichetta Energy Power Dance.

Ascolta “AAA Amore” su Spotify

Guarda il video di “AAA Amore” su Youtube

Il duo genovese Popular Chic è composto dalla cantante e rapper Marika Mastronardi e dal rapper e autore Daniele La Vittoria.

Crescono entrambi in famiglie di musicisti: Marika, grazie alla zia cantante, già a 12 anni si esibisce nei locali come piano bar, mentre Daniele esordisce su un palco a soli 5 anni durante un live del gruppo dei suoi genitori in cui suo papà è chitarrista e sua mamma cantante.

Crescendo, entrambi continuano a dedicarsi alla musica seppur in generi diversi: Marika studia canto focalizzandosi sul blues, mentre Daniele si avvicina alla danza hiphop e al rap.

Nel 2011 Daniele, dopo anni di animazione turistica in giro per l’italia, decide di mettere in piedi un progetto serio per fare musica inedita. Pubblica allora un annuncio su un giornale locale ed è così che conosce Marika, che nel frattempo è diventata insegnante di canto.

Il duo sceglie il nome Popular Chic per rappresentare sia il contrasto tra i quartieri popolari e quelli lussuosi, sia la fusione tra la musica da strada (il rap) e la musica melodica leggera.

Da allora i Popular Chic hanno pubblicato due album (“Sempre sulla strada”, 2019, pop/rnb edito da Whattamusic e “Liberi di sognare”, 2020, pop, edito da Top Records) e oltre dieci singoli tra il 2016 e il 2022 che spaziano tra il pop, il reggaeton, il latin e l’rnb.

Hanno ottenuto in questi anni una buona visibilità grazie a un’intervista su Radio Rai1 (2013); a livello locale invece, nel 2016 li abbiamo visti in un servizio su Rai3 per TGR Liguria e in un articolo sul Secolo XIX, entrambi relativi al singolo “Genova è mare”. Nel 2018 La Repubblica e il Secolo XIX hanno dedicato ai Popular Chic un articolo riguardante il loro live al Teatro Gilberto Govi di Genova, realizzato come evento di beneficenza per le scuole.

Oggi, parallelamente al percorso musicale come duo, Marika insegna canto, mentre Daniele organizza laboratori rap in alcune scuole primarie e secondarie di Genova, insegnando ai più giovani come scrivere una canzone rap e portandoli poi ad incidere in studio.

Per seguire i Popular Chic sui social: Facebook, Instagram, Spotify, Youtube.