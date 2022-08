Britney Spears duetta con Elton John nel nuovo singolo

Britney Spears torna con un nuovo inedito: è un duetto con Elton John. I due artisti uniscono le forze in “Hold me closer”, remake della hit del 1971 “Tiny Dancer”

Sei anni dopo l’uscita del suo ultimo disco, “Glory”, e alla fine di una lunga battaglia giuridica contro il padre, Britney Spears si prepara a tornare sulle scene. L’artista ha realizzato un duetto con Elton John che sarà su tutte le piattaforme a breve.

Si tratta, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), del remake di “Tiny Dancer”, il successo della star inglese uscito nel 1971. In questa nuova versione prende il titolo di “Hold me closer”. In copertina, una rosa (emoji che spesso Britney ha usato nei suoi post social) e un razzo (emoji per indicare the Rocket Man).

LO SCORSO LUGLIO L’INCONTRO IN STUDIO DI REGISTRAZIONE

Da settimane, voci di corridoio parlavano di una collaborazione tra la Spears e John. I due si sarebbero incontrati a metà luglio in uno studio di registrazione a Los Angeles. Una sessione top secret che, a quanto pare, tanto segreta non è rimasta. Sempre secondo i racconti arrivati online, alla registrazione sarebbe stato presente Andrew Watt, producer che – negli anni – ha lavorato con artisti quali Miley Cyrus, Justin Bieber, Pearl Jam, Dua Lipa, Post Malone, Selena Gomez e Ozzy Osbourne.

LA CANZONE

Scritta da Bernie Taupin, “Tiny dancer” è uno dei pezzi più iconici di Elton John. Una dedica in musica di oltre 6 minuti alla moglie di Taupin, tratta dal disco “Madman across the water”. Il pezzo è stato, poi, più volte coverizzato. Ed Sheeran lo cita addirittura nella sua “Castle on the hill”, stessa cosa fatta anche in serie come “Friends” e “Scrubs”.

IL RITORNO DELLA SPEARS

La curiosità ora è tutta sulla cover realizzata con la Spears, la quale aveva più volte comunicato il desiderio di continuare a prendersi cura della sua vita privata. Recente il matrimonio con il fidanzato Sam Ashgari e l’aborto spontaneo del loro primo figlio.

Il ritorno in musica, però, era solo questione di tempo. Ventitré anni di riflettori non si dimenticano facilmente. Senza la tutela del padre Jamie, la principessa del pop sembra aver ritrovato la voglia di realizzare qualcosa che non sia pilotata dall’alto. “Hold me closer” non è una conferma di un ritorno definitivo ma è sicuramente il primo passo e i fan esultano. Il nome Britney Spears è arrivato tra i trending topic di Twitter subito dopo l’annuncio.

Dopo la pubblicazione di “Glory”, Britney ha solamente rilasciato alcuni remix e brani inediti che sono stati inseriti nella versione deluxe dell’album. Tra questi “Mood ring”, “Swimming in the stars” e “Matches” con i Backstreet Boys.

Su Instagram, poi, la performance a cappella della sua super hit “…Baby one more time”.