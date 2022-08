Arriva la nuova linea di arredi autunnali firmati Ludovica Mascheroni

Autunno, tempo di cambio dell’armadio: con Ludovica Mascheroni e i suoi tre utili strumenti di arredo è all’insegna dell’eleganza

I piccoli o grandi arredi e gli accessori svolgono un ruolo importante per il cambio di stagione dell’armadio. Ludovica Mascheroni azienda specializzata in arredi di alta gamma propone tre utilissimi strumenti di diverse dimensioni ma con le stesse finalità: conservare con ordine e organizzare con cura i capi di abbigliamento. Tutti realizzati a mano dagli artigiani dell’azienda per soluzioni all’insegna dell’eleganza e dell’attenzione al più piccolo dettaglio.

Il baule per la conservazione dei maglioni:

Il baule per conservare i maglioni pregiati firmato Ludovica Mascheroni, disponibile in diverse essenze, consente di tenere in ordine la maglieria con stile ed eleganza. Si tratta di un elegante elemento di design da posizionare all’interno dell’armadio o all’esterno, ad esempio in camera da letto, nella cabina armadio o in corridoio. Il baule presenta cassetti di diverse dimensioni da utilizzare in base alla finezza del maglione, dal più fine al più spesso. All’interno di ogni cassetto si cela un piccolo supporto in cui inserire cilindretti in legno precedentemente imbevuti negli oli profumati desiderati. Questo speciale sistema consente la conservazione dei maglioni, in quanto gli oli rilasciano la profumazione nei cassetti, senza entrare in contatto e quindi macchiare il capo. Il top del baule prevede un piano apribile rivestito in pelle con porta fragranze e necessaire per il rituale della conservazione: oli profumati, cilindretti in legno, pinzette per poterli maneggiare e rullo levapelucchi elettrico rivestito in pelle. Sono disponibili sette diverse fragranze di oli che, oltre a essere piacevolmente profumati, sono anche naturali antitarmici: cedro, eucalipto, alloro, lavanda, cirmolo, ylang ylang, patchouli. Il baule ha anche uno speciale cassetto con sistema di sanificazione a ozono per sanificare i maglioni con chiusura ermetica. Questo permette di igienizzare il capo e di riporlo successivamente negli appositi cassetti. La versione presentata da Ludovica Mascheroni è in eucalipto gessato grey ma è possibile personalizzarlo in base alle esigenze e i desideri del cliente.

Le custodie per maglie e maglioni:

Si tratta di veri e propri scrigni di design firmati Ludovica Mascheroni con cassetto estraibile, dotati di linguetta in pelle, che consentono di tenere in ordine maglioni e maglie con stile ed eleganza, evitando che nell’armadio questi siano schiacciati l’uno sopra l’altro. Le custodie sono disponibili in diverse essenze, noce Canaletto, eucalipto e rovere sbiancato, e in tre diverse misure, da utilizzare in base alla finezza del maglione, dal più fine al più spesso. Rifiniti con manici in pelle con cuciture tono su tono. All’interno di ogni cassetto si cela un piccolo supporto in cui inserire cilindretti in legno precedentemente imbevuti negli oli profumati desiderati. Questo speciale sistema consente la conservazione dei maglioni, in quanto gli oli rilasciano la profumazione nei cassetti, senza che l’olio profumato entri in contatto con il capo e possa macchiarlo. Le fragranze di oli profumati e naturalmente antitarmici tra cui scegliere sono sette: cedro, eucalipto, alloro, lavanda, cirmolo, ylang ylang, patchouli.

Il kit con levapelucchi ed essenze profumate:

Il kit prevede all’interno di una preziosa scatola in eucalipto affumicato, eucalipto grigio o rovere, gli accessori per prendersi cura dei propri capi. Il levapelucchi elettrico rivestito in morbida pelle, su cui è possibile imprimere le inziali per il massimo della personalizzazione. Un pratico ed elegante strumento che restituisce in pochi secondi un nuovo aspetto ai capi, come appena acquistati. All’interno del kit sono presenti anche gli accessori per il rituale delle fragranze: un cilindretto che può essere imbevuto con l’essenza desiderata e posizionato nell’apposito supporto all’interno del cassetto, per dare profumo e freschezza al capo. Le fragranze di oli profumati e naturalmente antitarmici tra cui scegliere sono sette: cedro, eucalipto, alloro, lavanda, cirmolo, ylang ylang, patchouli. È presente anche una pinzetta per maneggiare il cilindretto.

Nulla è lasciato nelle proposte per il cambio armadio di Ludovica Mascheroni. Tre utili complementi di arredo dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati con materiali e rifiniture di pregio, in grado di conquistare anche il più attento ed esigente amante dell’ordine e dell’eccellenza italiana.

Baule, custodie per maglioni e kit sono acquistabili nella boutique Ludovica Mascheroni in Via Gesù 13 a Milano oppure è ordinabili al Tel. 02/94389507 e via mail showroom@ludovicamascheroni.it con spedizione in tutto il mondo.