“GoFundGreen, fai qualcosa per il Pianeta!” Una pagina di GoFundMe per raccolte fondi a tutela dell’ambiente: ecco come partecipare

La siccità che sta interessando il Nord Italia, i continui incendi che divorano la Penisola, le alluvioni dovute a bombe d’acqua improvvise, l’erosione delle coste, le valanghe dovute allo scioglimento di ghiacciai in alta montagna come nel caso della tragedia della Marmolada. La crisi climatica continua a mostrare i suoi effetti drammatici e non è più rimandabile un intervento strutturale di prevenzione che non limiti tutto a tamponare le emergenze stagionali.

Non c’è più tempo e molti italiani lo hanno capito: in questi ultimi anni si è formata una coscienza ambientalista molto forte che parte dal basso, dai cittadini che intendono agire con progetti concreti di prevenzione e resilienza territoriale. Su GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi sociale più diffusa in Italia e nel mondo, si moltiplicano le raccolte fondi per tutelare l’ambiente, che sostengono le associazioni ambientaliste o finanziano le azioni di comitati cittadini che hanno a cuore la salvaguardia del territorio. È nata così la pagina GoFundGreen, che permette a tutti di creare una campagna di raccolta fondi e prendere spunto dalle storie e le buone pratiche europee più coinvolgenti. Dal nuotatore che con il suo record ha permesso di proteggere gli oceani al comitato di cittadini volontari contro gli incendi in Val di Noto, dalla pineta che rinasce in Molise dopo un rogo, al supporto degli orti comunitari di quartiere, più tutte le raccolte fondi nate già in occasione dell’Earth Day. Insomma tutti siamo chiamati ad agire il prima possibile per mitigare un fenomeno che sarà impossibile arginare senza l’impegno di società ed istituzioni.

La pagina è raggiungibile al link https://gfme.co/GoFundGreen_it